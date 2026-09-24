Ο Κασσελάκης στο Cash or Trash: Βγάζει στο «σφυρί» τα ασημικά της μητέρας του

Σε έναν διαφορετικό ρόλο πρόκειται να εμφανιστεί ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος συμμετέχει στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του «Cash or Trash» και βγάζει σε δημοπρασία ένα vintage σετ ασημικών της μητέρας του.

Η εκπομπή δημοπρασιών επιστρέφει στο Star τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Στέφανο Κασσελάκη να βρίσκεται μεταξύ των προσώπων που θα περάσουν από το πλατό.

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Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» φέρνει μαζί του ένα αντικείμενο με ιδιαίτερη οικογενειακή και συναισθηματική αξία, με στόχο τα χρήματα από τη δημοπρασία να διατεθούν για καλό σκοπό.

Τα vintage ασημικά της μητέρας του

Το αντικείμενο που επέλεξε να παρουσιάσει ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ένα vintage σετ ασημικών, το οποίο ανήκει στη μητέρα του.

Σύμφωνα με το Zappit, είχε προγραμματιστεί η μητέρα του να τον συνοδεύσει στο πλατό, δίνοντας έναν πιο προσωπικό και οικογενειακό χαρακτήρα στην εμφάνισή του.

Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, το σετ θα περάσει από την απαραίτητη διαδικασία εκτίμησης, ώστε να παρουσιαστούν η προέλευση, η ιστορία και η εμπορική του αξία.

«Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη»

Στο τρέιλερ της εκπομπής, ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να αξιοποιήσει τις διαπραγματευτικές του ικανότητες απέναντι στους αγοραστές.

«Είμαι ο Στέφανος Κασσελάκης, έρχομαι στο Cash or Trash για έναν εξαιρετικό σκοπό», δηλώνει κατά την είσοδό του στον χώρο της εκπομπής.

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Στη συνέχεια προαναγγέλλει μία δυνατή διαπραγμάτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη».

Η συμμετοχή του είχε γίνει γνωστή μέσα από το τρέιλερ της νέας σεζόν, χωρίς αρχικά να έχει αποκαλυφθεί ποιο αντικείμενο θα έφερνε στη δημοπρασία.

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Η πρεμιέρα του Cash or Trash

Το «Cash or Trash» επιστρέφει στο Star τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στην παρουσίαση και τον Θάνο Λούδο στον ρόλο του εκτιμητή.

Η εκπομπή παρουσιάζει αντικείμενα με συλλεκτική, εμπορική ή συναισθηματική αξία, τα οποία διεκδικούνται μέσα από διαδοχικές προσφορές των αγοραστών.

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Η παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς της πρεμιέρας, καθώς ο πολιτικός και επιχειρηματίας καλείται να πετύχει την καλύτερη δυνατή προσφορά για έναν φιλανθρωπικό σκοπό.

Περισσότερες ειδήσεις για τον πρόεδρο των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» βρίσκονται στη σελίδα του DEBATER για τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ πρόσφατα είχε απαντήσει και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Άδωνι Γεωργιάδη σε γήπεδο τένις.