DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στη λεωφόρο Ηρακλείου – Κυκλοφοριακά προβλήματα

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως – Αυξημένες καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα.

Νέα Ιωνία: Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στη λεωφόρο Ηρακλείου – Κυκλοφοριακά προβλήματα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Ηρακλείου, στη Νέα Ιωνία, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

Λόγω του τροχαίου, η διέλευση των οχημάτων από το σημείο πραγματοποιείται με δυσχέρεια και έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Ηρακλείου με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα τέσσερα οχήματα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ