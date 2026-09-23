Νέα Ιωνία: Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στη λεωφόρο Ηρακλείου – Κυκλοφοριακά προβλήματα

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Ηρακλείου, στη Νέα Ιωνία, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

Λόγω του τροχαίου, η διέλευση των οχημάτων από το σημείο πραγματοποιείται με δυσχέρεια και έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Ηρακλείου με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα τέσσερα οχήματα.