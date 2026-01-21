Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Συναγερμός για την εισροή υδάτων σε δεξαμενόπλοιο με 18 μέλη πληρώματος – Δεν υπάρχουν τραυματίες

Δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση

Πέραμα: Συναγερμός για την εισροή υδάτων σε δεξαμενόπλοιο με 18 μέλη πληρώματος – Δεν υπάρχουν τραυματίες
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 21/1 όταν υπήρξε εισροή υδάτων σε δεξαμενόπλοιο με 18 μέλη πληρώματος στο Πέραμα.

Ειδικότερα, η εισροή υδάτων σημειώθηκε στο πλοίο με ελληνική σημαία στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Στο σημείο σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση βρίσκονται 1 όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηρας, 3 ρυμουλκά και 1 Π/Γ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός και δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση. Στο σημείο πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ