Χανιά: Εντοπίστηκε νάρκη λίγα μέτρα από την παραλία
Άμεση κινητοποίηση των Αρχών
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Λιμενικού Σώματος την Πέμπτη 9/7 καθώς εντοπίστηκε νάρκη λίγα μέτρα από παραλία στα Χανιά.
Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας- σπήλαιου “ΚΟΥΤΑΛΑΣ” του Κόκκινου Χωριού.
Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.
πηγή στην Google
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