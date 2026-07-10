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ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε νάρκη λίγα μέτρα από την παραλία

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Χανιά: Εντοπίστηκε νάρκη λίγα μέτρα από την παραλία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Λιμενικού Σώματος την Πέμπτη 9/7 καθώς εντοπίστηκε νάρκη λίγα μέτρα από παραλία στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας- σπήλαιου “ΚΟΥΤΑΛΑΣ” του Κόκκινου Χωριού.

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Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.

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