Χανιά: Εντοπίστηκε νάρκη λίγα μέτρα από την παραλία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Λιμενικού Σώματος την Πέμπτη 9/7 καθώς εντοπίστηκε νάρκη λίγα μέτρα από παραλία στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας- σπήλαιου “ΚΟΥΤΑΛΑΣ” του Κόκκινου Χωριού.

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Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.