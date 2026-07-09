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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 72χρονη λουόμενη στον Ποταμό Επανομής

Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 72χρονη λουόμενη στον Ποταμό Επανομής
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι 72χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Ποταμός Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου όπου κατέληξε.

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Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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