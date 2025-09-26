Πέραμα: Ανασύρθηκε σορός άνδρα από τη θάλασσα στο πορθμείο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής 26/9 καθώς ανασύρθηκε η σορός ενός άνδρα από τη θάλασσα στο πορθμείο του Περάματος.

Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση που υπήρχε στην Λιμενική Αρχή του Περάματος εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα ηλικίας 65-70 ετών, ο οποίος έφερε ρουχισμό και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΕΙΟ. Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.