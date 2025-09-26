Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Ανασύρθηκε σορός άνδρα από τη θάλασσα στο πορθμείο

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΕΙΟ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής 26/9 καθώς ανασύρθηκε η σορός ενός άνδρα από τη θάλασσα στο πορθμείο του Περάματος.

Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση που υπήρχε στην Λιμενική Αρχή του Περάματος εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα ηλικίας 65-70 ετών, ο οποίος έφερε ρουχισμό και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΕΙΟ. Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

