Ιωάννινα: Ανήλικος ταχυδρόμησε δέμα με ακατέργαστη κάνναβη σε άγνωστο αποδέκτη

Στην ταυτοποίηση ενός ανηλίκου στα Ιωάννινα, ο οποίος ταχυδρόμησε δέμα σε περιοχή της Ηπείρου με ακατέργαστη κάνναβη προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός, που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του πατέρα του, για παραμέληση της εποπτείας τους.

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Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος είχε ταχυδρομήσει δέμα με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -175- γραμμαρίων, με άγνωστο αποδέκτη σε περιοχή της Ηπείρου.

Το δέμα εντοπίστηκε τον προηγούμενο μήνα σε αποθήκη δεμάτων εταιρείας ταχυμεταφορών στα Ιωάννινα και κατασχέθηκε.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.