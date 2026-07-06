Θεμιστοκλέους για τα νέα ελικόπτερα διακομιδής στο ΕΚΑΒ: “Ενισχύουμε το ΕΣΥ με πράξεις” (βίντεο)
Η ανάρτηση του
Στην ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ με ακόμη δύο υπερσύγχρονα ελικόπτερα για αεροδιακομιδές αναφέρθηκε σε σημερινή (6/7) ανάρτηση του ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Η ανάρτηση του Μάριου Θεμιστοκλέους:
Στη Βάση Ελικοπτέρων στα Μέγαρα παραλάβαμε σήμερα δύο νέα ελικόπτερα που εντάσσονται στον στόλο των αεροδιακομιδών της χώρας μας, μέσω της σημαντικής χορηγίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Κάθε νέο πτητικό μέσο σημαίνει πιο γρήγορη ανταπόκριση, καλύτερη κάλυψη για νησιά και απομακρυσμένες περιοχές και περισσότερες ζωές που μπορούν να σωθούν έγκαιρα.
Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το ΕΚΑΒ και το δημόσιο σύστημα υγείας με πράξεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ιστότιμη πρόσβαση των πολιτών στο ΕΣΥ.
πηγή στην Google
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