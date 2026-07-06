Θεμιστοκλέους για τα νέα ελικόπτερα διακομιδής στο ΕΚΑΒ: “Ενισχύουμε το ΕΣΥ με πράξεις” (βίντεο)

Στην ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ με ακόμη δύο υπερσύγχρονα ελικόπτερα για αεροδιακομιδές αναφέρθηκε σε σημερινή (6/7) ανάρτηση του ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η ανάρτηση του Μάριου Θεμιστοκλέους:

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Στη Βάση Ελικοπτέρων στα Μέγαρα παραλάβαμε σήμερα δύο νέα ελικόπτερα που εντάσσονται στον στόλο των αεροδιακομιδών της χώρας μας, μέσω της σημαντικής χορηγίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Κάθε νέο πτητικό μέσο σημαίνει πιο γρήγορη ανταπόκριση, καλύτερη κάλυψη για νησιά και απομακρυσμένες περιοχές και περισσότερες ζωές που μπορούν να σωθούν έγκαιρα. 🚁Στη Βάση Ελικοπτέρων στα Μέγαρα παραλάβαμε σήμερα δύο νέα ελικόπτερα που εντάσσονται στον στόλο των αεροδιακομιδών της χώρας μας, μέσω της σημαντικής χορηγίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.



👉🏻Κάθε νέο πτητικό μέσο σημαίνει πιο γρήγορη ανταπόκριση, καλύτερη κάλυψη για νησιά και… pic.twitter.com/stwsTcqeNq July 6, 2026

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το ΕΚΑΒ και το δημόσιο σύστημα υγείας με πράξεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ιστότιμη πρόσβαση των πολιτών στο ΕΣΥ.