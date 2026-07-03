Θρίλερ με νεκρό άνδρα κοντά στον Σταθμό Λαρίσης – Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 3/7 όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 23χρονος κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.
Συγκεκριμένα, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα σε ξενοδοχείο στην οδό Νεοφύτου Μεταξά, στη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.
Έρευνα για το περιστατικό διενεργούν οι Αρχές, με τον άτυχο άνδρα να φέρεται να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου.
πηγή στην Google
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