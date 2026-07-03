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ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με νεκρό άνδρα κοντά στον Σταθμό Λαρίσης – Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Συναγερμός στις Αρχές

Θρίλερ με νεκρό άνδρα κοντά στον Σταθμό Λαρίσης – Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:20

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 3/7 όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 23χρονος κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα σε ξενοδοχείο στην οδό Νεοφύτου Μεταξά, στη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.

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Έρευνα για το περιστατικό διενεργούν οι Αρχές, με τον άτυχο άνδρα να φέρεται να έπεσε από όροφο ξενοδοχείου.

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