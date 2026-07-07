Κίνηση ματ από την Eltrak: Στην καρδιά της ναυτοσύνης στο Πέραμα το νέο σύγχρονο κατάστημα του Ομίλου

Εκεί που χτυπά ο παλμός των ελληνικών κατασκευών και επισκευών, η Eltrak εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Φέρνει πλέον δίπλα στους επαγγελματίες της θάλασσας τους κορυφαίους παγκόσμιους κολοσσούς: Caterpillar, Palfinger και MaK.

Η εκδήλωση των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και ευχάριστο κλίμα, ξεκινώντας με την τελετή του αγιασμού. Το «παρών» έδωσαν εκλεκτοί και αγαπημένοι πελάτες του Ομίλου, στελέχη της ναυτιλίας, καθώς και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των ξένων οίκων από το εξωτερικό, οι οποίοι ταξίδεψαν ειδικά για να τιμήσουν αυτή τη νέα αρχή, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική αγορά.

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Μια επένδυση ουσίας εκεί που χτυπά η καρδιά της ναυτιλίας

Η επιλογή του Περάματος αποτελεί μια ξεκάθαρη απόφαση του Ομίλου Eltrak να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δίπλα στις καθημερινές, απαιτητικές ανάγκες της ναυτοσύνης στην Αττική. Η νέα αυτή υποδομή έρχεται να απαντήσει στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, μεταφέροντας το εξειδικευμένο προσωπικό και τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα προϊόντα της εταιρείας στην πρώτη γραμμή των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Η δήλωση της Διοίκησης

«Η στρατηγική μας επιλογή να αποκτήσουμε φυσική παρουσία στο Πέραμα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε εκεί που χτυπά η καρδιά των ελληνικών ναυτιλιακών εργασιών», δήλωσε η CEO του Eltrak Group, κα Natasha Covas – Kneiss. «Με τη νέα αυτή εγκατάσταση, εκμηδενίζουμε τις αποστάσεις, προσφέροντας άμεση, προσωπική επαφή και κορυφαία τεχνική υποστήριξη Caterpillar στις τεχνικές διευθύνσεις και τα συνεργεία της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Στόχος μας παραμένει η έμπρακτη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που χαρακτηρίζουν την Eltrak εδώ και δεκαετίες».

Σχετικά με τον Όμιλο Eltrak: Με σταθερή πορεία από το 1982, ο Όμιλος Eltrak αποτελεί τον επίσημο αντιπρόσωπο της Caterpillar στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας παράλληλα κορυφαία brands όπως η Palfinger και η MaK. Μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, με γνώμονα πάντα την τεχνική αριστεία και την υποστήριξη του πελάτη:

· Κινητήρες και γεννήτριες Cat® & Service MaK για κορυφαία ισχύ και αξιοπιστία στη θάλασσα.

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· Συστήματα ανύψωσης και γερανούς Palfinger για ασφαλείς και αποδοτικές εργασίες.

· Γνήσια ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους μηχανικούς, 24 ώρες το 24ωρο, εκμηδενίζοντας τους χρόνους αναμονής.