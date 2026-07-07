Αγία Παρασκευή: Μία σύλληψη ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ γεμάτο ναρκωτικά – Βρέθηκαν πάνω από 61 κιλά κάνναβης (Εικόνες)

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα Τρίτη 7/7 στους δρόμους της Αγίας Παρασκευής, με τους αστυνομικούς να κυνηγούν ένα αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες.

Όλα άρχισαν όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επιχείρησαν να ελέγξουν αυτοκίνητο, με τον οδηγό ωστόσο όχι απλά να μην σταματά, αλλά να αναπτύσσει ταχύτητα και να διαφεύγει από το σημείο.

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Λίγο αργότερα, μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν 49 συσκευασίες με συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης.

Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες συνελήφθη, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το ΤΔΕΕ Αγίας Παρασκευής.