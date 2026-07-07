Ρόδος: Συνελήφθη 66χρονος για κατοχή, διακίνηση αλλά και καλλιέργεια κάνναβης (Βίντεο – Φωτογραφία)

Στη σύλληψη ενός 66χρονου στην Ρόδο για κατοχή, διακίνηση αλλά και καλλιέργεια κάνναβης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο 66χρονος συνελήφθη την Τρίτη 7/7 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή, διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης αστυνομικής έρευνας και επιτήρησης πεδίου, σήμερα το πρωί εντοπίστηκε επ’ αυτόφωρο ο 66χρονος εντός δύσβατης δασικής περιοχής όπου είχε αναπτύξει καλλιέργεια κάνναβης.

Από την αυτοψία του χώρου και την έρευνα που ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-624 – γραμμάρια κάνναβης

-39- δενδρύλλια κάνναβης

Πλήθος σπόρων κάνναβης

Καλλιεργητικός εξοπλισμός

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.