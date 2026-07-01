Αυτός είναι ο 30χρονος που προσπάθησε να εξαπατήσει γυναίκα στον Πειραιά (Φωτογραφίες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία ενός 30χρονου που προσπάθησε να εξαπατήσει γυναίκα στον Πειραιά.

Ο 30χρονος μαζί με συνεργό του στις 15 Ιουνίου προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικής Αρχής, κάλεσαν γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα.

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Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων πλησίον της οικίας της.

Η γυναίκα ενημέρωσε την ανωτέρω αστυνομική Υπηρεσία και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που ο 30χρονος δράστης παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, τον ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 30χρονου αλλοδαπού που διέπραττε απάτες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και στη Βουλγαρία, η δράση του οποίου διακριβώθηκε την 15-6-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά (Σχετικό το από 19-6-2026 Δελτίο Τύπου).

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης από κοινού κατ΄ εξακολούθηση με το ληφθέν όφελος και την επελθούσα ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Πρόκειται για τον συλληφθέντα:

(επ) MINDEV (ον) Silvestar του Georgien και της Anna Luciano, γεννηθείς την 12-4-1996 στη Βουλγαρία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

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Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 και 210-4173874 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 24-10-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.