Πάτρα: “Πελάτης” Άρπαξε κινητό από καφετέρια και έγινε καπνός (Βίντεο)

Στην καφετέρια στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα πήγε ένας 55χρονος άνδρας, ωστόσο δεν είχε στο μυαλό του να παραγγείλει καφέ.

Σύμφωνα με όσα γράφει το thebest.gr, αφού ο άνδρας διαπίστωσε ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος, μπήκε στο κατάστημα, πήγε πίσω από το μπαρ, εντόπισε ένα κινητό τηλέφωνο και με γρήγορες κινήσεις το έβαλε στην τσέπη του και αποχώρησε.

Όμως οι τρεις κάμερες του καταστήματος κατέγραψαν τον κλέφτη, ενώ ο ιδιοκτήτης της καφετέριας και οι φίλοι του δημοσίευσαν στα social media το υλικό από τις κάμερες ώστε να εντοπιστεί ο δράστης.