Εύβοια: Άρπαξαν τσαντάκι με 16.500 ευρώ από πανηγύρι – Άφαντοι οι δράστες

Μία κλοπή σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής (14/06) σε πανηγύρι στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, άγνωστοι αφαίρεσαν τσαντάκι το οποίο περιείχε 16.500 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στις εισπράξεις της εκδήλωσης.

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Όπως ανέφερε ο άνδρας που έκανε την καταγγελία, γύρω στις 06:00 το πρωί, ο ίδιος για λίγα λεπτά άφησε το τσαντάκι δίπλα σε φορητό υπολογιστή, ώστε να μεταβεί σε κοντινό σημείο για άλλη εργασία.

Όμως, κατά την επιστροφή του διαπίστωσε ότι το τσαντάκι είχε εξαφανιστεί.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ο καταγγέλλων μετέβη στο ΑΤ Διρφύων – Μεσσαπίων στα Ψαχνά, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, όπου προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.