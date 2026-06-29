Ζεφύρι: Χειροπέδες σε δύο άτομα για εξαπάτηση και κλοπή – Είχαν εγκαταστήσει κάμερες για προστασία

Μετά από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 26-6-2026 στην περιοχή του Ζεφυρίου, 66χρονη και 44χρονος με μεταξύ τους συγγενική σχέση στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται.

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Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 25-6-2026, συνεργοί των κατηγορουμένων, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαίρεσαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό και συσκευή κινητού τηλεφώνου από γυναίκα στην περιοχή της Βάρης.

Κατόπιν, ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι στο πλαίσιο διενεργούμενης προανακριτικής έρευνας, εντόπισαν με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. τους κατηγορούμενους σε χώρο όπου στεγαζόταν κατάστημα εμπορίας ρούχων, ψιλικών ειδών και παράνομο ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι οι δράστες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης με καταγραφικό μηχάνημα.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στους παραπάνω χώρους, όσο και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων,

το χρηματικό ποσό των -27.030- ευρώ,

το χρηματικό ποσό των -1.100- δολαρίων ΗΠΑ,

φυσίγγια,

δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και

καταγραφικό μηχάνημα, μαζί με -2- κάμερες ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεθέντων κοσμημάτων αποδόθηκε στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.