Θεσσαλονίκη: Μπήκε σε κατάστημα μέρα μεσημέρι και έκλεψε ισιωτική μαλλιών – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν γυναίκα εισέβαλε σε κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών, αφαίρεσε ένα προϊόν και τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω βίντεο-ντοκουμέντου που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA.

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Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα, η δράστιδα εισήλθε στο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών, κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Κατευθύνθηκε άμεσα προς τα ράφια με τα είδη προσωπικής περιποίησης, άρπαξε μια ισιωτική πρέσα μαλλιών και εξήλθε από τον χώρο ανενόχλητη.

Η κινητοποίηση των υπαλλήλων

Η αντίδραση του προσωπικού ήταν άμεση. Δύο υπάλληλοι του καταστήματος αντιλήφθηκαν την κλοπή, έτρεξαν πίσω από τη γυναίκα και κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο.

Αφού της απέσπασαν την κλαπείσα συσκευή, η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σημείο πριν φτάσουν οι αρχές.

Γνώριμη των αρχών η δράστιδα

Σύμφωνα με δηλώσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είναι «γνώριμη» των διωκτικών αρχών, καθώς έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

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Όπως καταγγέλλεται, η δράστιδα έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κλοπές τόσο σε πολλά εμπορικά καταστήματα της γύρω περιοχής όσο και στο ίδιο το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.