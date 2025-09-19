Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με «αρχηγό» 7χρονο – Σειρά κλοπών και ληστειών (Βίντεο)

Σε πεδίο καθημερινών κλοπών και εγκληματικών ενεργειών έχει μετατρέψει μία συμμορία ανηλίκων Ρομά την Πάτρα, με επικεφαλής ένα 7χρονο αγόρι.

Συστηματικά δρα η ομάδα από το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη και τον χειμώνα στο κέντρο της πόλης, όπου έχουν προκαλέσει απόγνωση τόσο σε επιχειρηματίες όσο και σε κατοίκους.

«Ένα εξάχρονο αγοράκι φαίνεται να κατευθύνει τις κινήσεις»

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μίλησαν στο Live News, τον ηγετικό ρόλο στην ομάδα τον έχει ένα μικρό αγόρι από την ηλικία των 6 ετών.

Ένας επιχειρηματίας περιγράφοντας την κατάσταση λέει: «Είναι ένα εξάχρονο αγοράκι που φαίνεται να κατευθύνει τις κινήσεις. Εισβάλλουν στο κατάστημα, προσπαθούν να αρπάξουν χρήματα, κρύβονται κάτω από τραπέζια και δεν καταφέρνουμε να τους απομακρύνουμε». Λίγες μέρες πριν τις γιορτές, η συμμορία εισέβαλε σε καφετέρια στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, αφαιρώντας 1.000 ευρώ.

Η ιδιοκτήτρια αφηγείται: «Άνοιξαν το παράθυρο, έσπασαν το τζάμι με τούβλο και σκαρφάλωσαν μέσα. Πήραν όλα τα χρήματα από το ταμείο και από το συρτάρι, γιατί παρακολουθούσαν καθημερινά τις κινήσεις μας».

«Η τακτική τους είναι μεθοδική: ο μικρότερος σε ηλικία εισβάλλει στο κατάστημα ενώ οι υπόλοιποι κάνουν τον “τσιλιαδόρο”. Στη συνέχεια διαφεύγουν με την ίδια μέθοδο που εισήλθαν», προσθέτει η ιδιοκτήτρια.

Κάθε αντικείμενο είναι στόχος κλοπής

Οι ανήλικοι εγκληματίες στην Πάτρα έχουν μετατρέψει κάθε αντικείμενο σε στόχο κλοπής. Από χρήματα ταμείου και φιλοδωρήματα σερβιτόρων μέχρι κομμάτια πίτσας, τίποτα δεν είναι ασφαλές.

Ένας ιδιοκτήτης πιτσαρίας εξηγεί: «Εμφανίζονται κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα. Χθες ήρθαν να παραγγείλουν δύο κομμάτια πίτσα, πλήρωσαν το ένα και εξαφανίστηκαν τρέχοντας. Κλέβουν συνεχώς τα tips, μπαίνουν με δικαιολογία ότι θα αγοράσουν κάτι και ενώ το ένα παιδί αποσπά την προσοχή, το άλλο κλέβει». Οι επιχειρηματίες αναγκάζονται να παίζουν καθημερινά “κυνηγητό” με τους μικρούς κλέφτες: «Έχω τρέξει από άλλη οδό για να τσακώσω το παιδί που έκλεψε το κυπελάκι με τα tips και κατευθυνόταν προς συγκεκριμένη διαδρομή διαφυγής».

Ωστόσο η δράση της συμμορίας επεκτείνεται και σε ληστείες ανηλίκων στο κέντρο της Πάτρας. Την εμπειρία των παιδιών της περιγράφει μία μητέρας: «Τα δύο αγόρια μου, 14 ετών, έχουν ληστευτεί τρεις φορές τον περασμένο χειμώνα. Το καλοκαίρι, ένα παιδί τους ζήτησε να δανειστεί κινητό για τηλέφωνο. Όταν του το έδωσαν, τους είπε ότι αν θέλουν το κινητό πίσω, πρέπει να πληρώσουν 10 ευρώ, απειλώντας τους με αλυσίδα».

Τα ανήλικα μέλη της συμμορίας παρά τις συλλήψεις συνεχίζουν να επιστρέφουν αμέσως στους δρόμους της Πάτρας.

Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί την κοινότητα είναι ποιος εκπαιδεύει παιδιά 7 ετών στην εγκληματικότητα και γιατί οι γονείς ή κηδεμόνες τους δεν αντιμετωπίζουν ποτέ νομικές συνέπειες για την παραμέληση και την εγκληματική δραστηριότητα των ανηλίκων.