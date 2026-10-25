Πάτρα: Επιτέθηκε με σφυρί σε αστυνομικούς – Τραυμάτισε δύο και προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς κρατώντας σφυρί, ενώ στη συνέχεια αντιστάθηκε στη σύλληψή του, τραυματίζοντας δύο ένστολους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών.

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Κατά τη διάρκεια του περιστατικού προκλήθηκαν επίσης φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Πάτρα: Αρνήθηκε να αφήσει το σφυρί και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος κρατούσε σφυρί, με το οποίο επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να απορρίψει το αντικείμενο, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους.

Στη συνέχεια, κατά την προσπάθεια σύλληψής του, προέβαλε σθεναρή αντίσταση και χτύπησε δύο αστυνομικούς.

Παράλληλα, προκάλεσε υλικές ζημιές σε δύο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται η ηλικία του συλληφθέντος, η ακριβής τοποθεσία του περιστατικού ή οι συνθήκες που προηγήθηκαν της επίθεσης.

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Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για:

Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Πρόκληση σωματικών βλαβών

Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Απείθεια

Απειλή

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

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Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερη υπόθεση στην Πάτρα, ένας 54χρονος είχε απειλήσει αστυνομικούς με δύο πιστόλια κατά τη σύλληψή του για ληστεία τράπεζας, ενώ είχε επίσης προβάλει αντίσταση.