Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτο αντικείμενο – Έκλεισαν Ιπποκράτους και Σόλωνος

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (24/10) στα Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ύποπτου αντικειμένου που ελέγχεται από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για λόγους ασφαλείας, οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

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Εξάρχεια: Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

Στην οδό Ιπποκράτους , από το ύψος της οδού Ναυαρίνου.

, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου. Στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ο απαραίτητος έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΤΕΕΜ.

Σε εξέλιξη ο έλεγχος από το ΤΕΕΜ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του αντικειμένου ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε.

Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογος συναγερμός είχε σημάνει στις 21 Οκτωβρίου στον Πειραιά, όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα και κινητοποιήθηκε το ΤΕΕΜ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.