Pizza Fan: Στον αέρα 2.500 εργαζόμενοι μετά το κλείσιμο των καταστημάτων – Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η επόμενη ημέρα για τους περίπου 2.500 εργαζομένους της αλυσίδας Pizza Fan, μετά την αναστολή της δραστηριότητας σε 110 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στον απόηχο των αποκαλύψεων για εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια του εισοδήματός τους.

Το Συνδικάτο Επισιτισμού έχει προγραμματίσει συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις και θα διαμορφωθούν συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και τη στήριξη όσων επηρεάζονται από το κλείσιμο των καταστημάτων.

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Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας φέρεται να εξετάζει την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί το βασικό μέσο οικονομικής στήριξης για όσους χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας ενεργειών του εργοδότη. Αντίθετα, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, η οποία θα επέτρεπε την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης, προβλέπεται για συγκεκριμένες έκτακτες συνθήκες, όπως φυσικές καταστροφές ή η πανδημία, και όχι για περιπτώσεις επιχειρηματικής διακοπής ή πτώχευσης.

Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι υπάρχει επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και παρακολουθούνται οι εξελίξεις, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Τι έχει οδηγήσει στη διακοπή της λειτουργίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα καταστήματα δεν έκλεισαν κατόπιν απόφασης του ΣΔΟΕ ή της ΑΑΔΕ, αλλά με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών. Καθοριστικό ρόλο στην αδυναμία εξυπηρέτησης των πελατών φέρεται να έχει παίξει η κατάσχεση του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας από την αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελούσε τον κεντρικό μηχανισμό διαχείρισης των παραγγελιών σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι κλήσεις των πελατών καταγράφονταν κεντρικά και στη συνέχεια προωθούνταν στο κατάστημα που εξυπηρετούσε την εκάστοτε περιοχή. Μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού, η εξυπηρέτηση μέσω του καθιερωμένου συστήματος κατέστη πρακτικά αδύνατη.

Η Οικονομική Αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει αρμοδιότητα να διατάξει το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Έχει, ωστόσο, διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ, η οποία καλείται να αξιολογήσει την υπόθεση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα λειτουργίας με διαφορετικό τρόπο, όπως μέσω απευθείας παραγγελιών ή υπηρεσιών take away, εξαρτάται από τις συνθήκες που ισχύουν για κάθε κατάστημα και τους σχετικούς ελέγχους.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων φέρονται να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη χρήση του λογισμικού που βρισκόταν εγκατεστημένο στο κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι συνεργάτες του δικτύου franchise να επέλεξαν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη δημοσιότητα της υπόθεσης.

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Η θέση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργία του δικτύου, ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές απώλειες για τους συνεργάτες της.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκτιμούν ότι η επαναφορά του συστήματος παραγγελιών θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό βήμα για την επανεκκίνηση της δραστηριότητας. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις δεν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις, κάνοντας λόγο για προηγούμενες περιπτώσεις υποδηλωμένης εργασίας και εισφοροδιαφυγής.

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Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων και, κυρίως, να βρεθεί λύση για τους χιλιάδες εργαζομένους που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εργασία και εισόδημα.