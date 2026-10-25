Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη – Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής, με τέσσερις αγώνες της Super League, το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι και το Grand Prix των ΗΠΑ στη Formula 1.
Γεμάτο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, με τις αναμετρήσεις της Super League, το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης και το Grand Prix των ΗΠΑ στη Formula 1 να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.
Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τέσσερις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ πλούσια είναι η δράση και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ολυμπιακός – Καλαμάτα, Βόλος – Παναθηναϊκός, Άρης – Ατρόμητος και ΟΦΗ – ΠΑΟΚ.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League
Το ελληνικό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα αρχίζει στις 16:00, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.
Στις 18:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο, ενώ στις 19:30 ο Άρης φιλοξενεί τον Ατρόμητο.
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στις 20:00, με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην έδρα του ΟΦΗ.
Αναλυτικά οι τέσσερις αναμετρήσεις:
Ώρα Αγώνας Κανάλι 16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα Magenta Sport 1 League 18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός Magenta Sport 2 League 19:30 Άρης – Ατρόμητος Novasports Prime 20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1 League
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα είναι το El Clasico
Το σημαντικότερο διεθνές ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας είναι το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο μεγάλες ομάδες της Ισπανίας να αναμετρώνται στο πλαίσιο της LaLiga.
Το El Clasico θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3 League.
Στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεχωρίζουν η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπράιτον, ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ και το Ίντερ – Φιορεντίνα.
Formula 1: Πού θα δείτε το Grand Prix των ΗΠΑ
Σημαντική θέση στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής έχει και η Formula 1.
Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1+.
Η διεξαγωγή του αγώνα συμπίπτει χρονικά με το El Clasico, προσφέροντας δύο μεγάλες αθλητικές επιλογές για το βράδυ της Κυριακής.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Ακολουθεί το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, με τις ώρες έναρξης και τα κανάλια μετάδοσης.
|Ώρα
|Αναμέτρηση / Διοργάνωση
|Κανάλι
|11:00
|WTA 500 – Νινγκμπό
|Novasports 6HD
|12:00
|ATP 250 – Αλμάτι
|Magenta Sport 6
|12:30
|Οδυσσέας Μοσχάτου – ΟΦΗ
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|13:00
|Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (Μπάσκετ)
|Magenta Sport 4
|13:30
|Ίντερ – Φιορεντίνα
|Magenta Sport 1
|14:00
|Χιμπέρνιαν – Σέλτικ
|Magenta Sport 3
|14:30
|Κίελο – Ντινάμο Δρέσδης
|Novasports 5HD
|14:30
|Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Ανόβερο
|Novasports 3HD
|14:30
|Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε (Μπάσκετ)
|Magenta Sport 8
|14:45
|Πανιώνιος – Μαρκό
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|15:00
|Μπιλμπάο – Χετάφε
|Magenta Sport 3 League
|15:25
|ERC Πορτογαλίας – SS16
|Magenta Sport 5
|15:30
|Αϊντχόφεν – Φέγενορντ
|Novasports 2HD
|15:30
|ATP 250 – Λυών
|Magenta Sport 7
|16:00
|Λίβερπουλ – Μπράιτον
|Novasports Premier League
|16:00
|Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
|Novasports Prime
|16:00
|Χαλ – Μπρέντφορντ
|Novasports Start
|16:00
|Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ
|Novasports 4HD
|16:00
|Ολυμπιακός – Καλαμάτα
|Magenta Sport 1 League
|16:00
|Αταλάντα – Φροζινόνε
|Magenta Sport 1
|16:00
|Τζένοα – Βενέτσια
|Magenta Sport 2
|16:30
|Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν
|Novasports 6HD
|17:00
|ERC Πορτογαλίας – SS17
|Magenta Sport 5
|17:15
|Θέλτα – Μπέτις
|Magenta Sport 4 League
|17:30
|ATP 250 – Βρυξέλλες
|Magenta Sport 6
|17:45
|Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ
|Novasports 2HD
|18:00
|Βόλος – Παναθηναϊκός
|Magenta Sport 2 League
|18:00
|Βαλένθια – Μπασκόνια (Μπάσκετ)
|Magenta Sport 8
|18:00
|ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια
|Magenta Sport 3
|18:30
|Σάντερλαντ – Λιντς
|Novasports Premier League
|18:30
|Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου
|Novasports 3HD
|19:00
|Λέτσε – Γιουβέντους
|Magenta Sport 1
|19:30
|Άρης – Ατρόμητος
|Novasports Prime
|19:30
|Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε
|Magenta Sport 3 League
|20:00
|ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
|Magenta Sport 1 League
|21:00
|Άλκμααρ – Τβέντε
|Novasports Start
|21:45
|Ουντινέζε – Μίλαν
|Magenta Sport 1
|22:00
|Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
|Magenta Sport 3 League
|22:00
|Formula 1 – Grand Prix ΗΠΑ
|ΑΝΤ1+
|22:30
|Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ακαντέμικο ντε Βισέου
|Magenta Sport 2
Το σημερινό πρόγραμμα προσφέρει επιλογές για τους φίλους του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου, αλλά και για όσους παρακολουθούν μπάσκετ, τένις και μηχανοκίνητο αθλητισμό.
πηγή στην Google
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