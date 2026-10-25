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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη – Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής, με τέσσερις αγώνες της Super League, το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι και το Grand Prix των ΗΠΑ στη Formula 1.

Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη – Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
ΠΗΓΗ: UNSPLASH
DEBATER NEWSROOM

Γεμάτο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, με τις αναμετρήσεις της Super League, το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης και το Grand Prix των ΗΠΑ στη Formula 1 να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τέσσερις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ πλούσια είναι η δράση και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

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Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ολυμπιακός – Καλαμάτα, Βόλος – Παναθηναϊκός, Άρης – Ατρόμητος και ΟΦΗ – ΠΑΟΚ.

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League

Το ελληνικό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα αρχίζει στις 16:00, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

Στις 18:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο, ενώ στις 19:30 ο Άρης φιλοξενεί τον Ατρόμητο.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στις 20:00, με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην έδρα του ΟΦΗ.

Αναλυτικά οι τέσσερις αναμετρήσεις:

ΏραΑγώναςΚανάλι
16:00Ολυμπιακός – ΚαλαμάταMagenta Sport 1 League
18:00Βόλος – ΠαναθηναϊκόςMagenta Sport 2 League
19:30Άρης – ΑτρόμητοςNovasports Prime
20:00ΟΦΗ – ΠΑΟΚMagenta Sport 1 League

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα είναι το El Clasico

Το σημαντικότερο διεθνές ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας είναι το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο μεγάλες ομάδες της Ισπανίας να αναμετρώνται στο πλαίσιο της LaLiga.

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Το El Clasico θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3 League.

Στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεχωρίζουν η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπράιτον, ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ και το Ίντερ – Φιορεντίνα.

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Formula 1: Πού θα δείτε το Grand Prix των ΗΠΑ

Σημαντική θέση στις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής έχει και η Formula 1.

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1+.

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Η διεξαγωγή του αγώνα συμπίπτει χρονικά με το El Clasico, προσφέροντας δύο μεγάλες αθλητικές επιλογές για το βράδυ της Κυριακής.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ακολουθεί το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, με τις ώρες έναρξης και τα κανάλια μετάδοσης.

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ΏραΑναμέτρηση / ΔιοργάνωσηΚανάλι
11:00WTA 500 – ΝινγκμπόNovasports 6HD
12:00ATP 250 – ΑλμάτιMagenta Sport 6
12:30Οδυσσέας Μοσχάτου – ΟΦΗΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
13:00Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (Μπάσκετ)Magenta Sport 4
13:30Ίντερ – ΦιορεντίναMagenta Sport 1
14:00Χιμπέρνιαν – ΣέλτικMagenta Sport 3
14:30Κίελο – Ντινάμο ΔρέσδηςNovasports 5HD
14:30Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – ΑνόβεροNovasports 3HD
14:30Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε (Μπάσκετ)Magenta Sport 8
14:45Πανιώνιος – ΜαρκόΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15:00Μπιλμπάο – ΧετάφεMagenta Sport 3 League
15:25ERC Πορτογαλίας – SS16Magenta Sport 5
15:30Αϊντχόφεν – ΦέγενορντNovasports 2HD
15:30ATP 250 – ΛυώνMagenta Sport 7
16:00Λίβερπουλ – ΜπράιτονNovasports Premier League
16:00Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – ΜπόρνμουθNovasports Prime
16:00Χαλ – ΜπρέντφορντNovasports Start
16:00Κρίσταλ Πάλας – ΝιούκαστλNovasports 4HD
16:00Ολυμπιακός – ΚαλαμάταMagenta Sport 1 League
16:00Αταλάντα – ΦροζινόνεMagenta Sport 1
16:00Τζένοα – ΒενέτσιαMagenta Sport 2
16:30Χόφενχαϊμ – ΛεβερκούζενNovasports 6HD
17:00ERC Πορτογαλίας – SS17Magenta Sport 5
17:15Θέλτα – ΜπέτιςMagenta Sport 4 League
17:30ATP 250 – ΒρυξέλλεςMagenta Sport 6
17:45Σπάρτα Ρότερνταμ – ΆγιαξNovasports 2HD
18:00Βόλος – ΠαναθηναϊκόςMagenta Sport 2 League
18:00Βαλένθια – Μπασκόνια (Μπάσκετ)Magenta Sport 8
18:00ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ ΟμόνοιαMagenta Sport 3
18:30Σάντερλαντ – ΛιντςNovasports Premier League
18:30Φράιμπουργκ – Μπάγερν ΜονάχουNovasports 3HD
19:00Λέτσε – ΓιουβέντουςMagenta Sport 1
19:30Άρης – ΑτρόμητοςNovasports Prime
19:30Ρεάλ Σοσιεδάδ – ΛεβάντεMagenta Sport 3 League
20:00ΟΦΗ – ΠΑΟΚMagenta Sport 1 League
21:00Άλκμααρ – ΤβέντεNovasports Start
21:45Ουντινέζε – ΜίλανMagenta Sport 1
22:00Μπαρτσελόνα – Ρεάλ ΜαδρίτηςMagenta Sport 3 League
22:00Formula 1 – Grand Prix ΗΠΑΑΝΤ1+
22:30Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ακαντέμικο ντε ΒισέουMagenta Sport 2

Το σημερινό πρόγραμμα προσφέρει επιλογές για τους φίλους του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου, αλλά και για όσους παρακολουθούν μπάσκετ, τένις και μηχανοκίνητο αθλητισμό.

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