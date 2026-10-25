ΕΟΚ: «Να παραιτηθεί ολόκληρο το ΔΣ» ζητά ο Τάσος Δελημπαλταδάκης μετά την παραίτηση Λιόλιου

Τη συλλογική παραίτηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ζητά δημόσια ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ, στον απόηχο της παραίτησης του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια δήλωση, ο Τάσος Δελημπαλταδάκης καλεί τα μέλη της διοίκησης να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό μπάσκετ και να ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα εντολή από τα σωματεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβασή του έρχεται εν μέσω των σοβαρών εξελίξεων στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων, η οποία βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και έχει προκαλέσει αναταράξεις στη διοίκηση της ΕΟΚ.

Δελημπαλταδάκης: «Η παραίτηση ενός προέδρου δεν αρκεί»

Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης υποστηρίζει ότι η αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει λύση για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας.

Στη δημόσια τοποθέτησή του επισημαίνει ότι, ακόμη και αν δεν φέρουν όλα τα μέλη προσωπική ευθύνη για τις εξελίξεις, το αποτέλεσμα της διοίκησης αφορά το σύνολο του ΔΣ.

«Μπορεί να μην έχουμε όλοι προσωπικές ευθύνες για όσα συμβαίνουν. Όμως, το αποτέλεσμα μάς κρίνει όλους. Και όταν το αποτέλεσμα δείχνει αποτυχία, δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν συμβαίνει τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή συγκυρία απαιτεί ουσιαστικές αποφάσεις και όχι μια απλή αντικατάσταση προσώπων.

«Η παραίτηση ενός Προέδρου δεν αρκεί, αν όλα τα υπόλοιπα παραμείνουν ίδια», τονίζει, ζητώντας συνολική αλλαγή στη διοικητική λειτουργία της Ομοσπονδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι έτοιμος να παραιτηθώ, εφόσον παραιτηθούν όλοι»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση που διατυπώνει για τη δική του παραμονή στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Τάσος Δελημπαλταδάκης δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να υποβάλει άμεσα την παραίτησή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα πράξουν το ίδιο και όλα τα υπόλοιπα μέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει μεμονωμένα, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αντικατάστασή του από πρόσωπο που συνδέεται με την παράταξη του απερχόμενου προέδρου.

«Ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, δηλώνω ξεκάθαρα ότι είμαι έτοιμος να παραιτηθώ άμεσα, εφόσον παραιτηθούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου», σημειώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και προσθέτει:

«Δεν πρόκειται, όμως, να παραιτηθώ μεμονωμένα, παραχωρώντας ουσιαστικά τη θέση μου σε πρόσωπο της παράταξης του απερχόμενου Προέδρου και συμβάλλοντας, έστω και στο ελάχιστο, στην παράταση της ζωής του σημερινού ΔΣ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Δελημπαλταδάκης θέτει ως προϋπόθεση για τη δική του αποχώρηση τη συνολική παραίτηση της διοίκησης, αντί της ανασυγκρότησης του υφιστάμενου ΔΣ.

«Τον λόγο πρέπει να έχουν τα σωματεία»

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτελεί η πρόταση να αποφασίσουν τα ίδια τα σωματεία για τη διοικητική επόμενη ημέρα της ΕΟΚ.

Ο ανεξάρτητος παράγοντας της Ομοσπονδίας ζητά να εγκαταλειφθούν οι παραταξιακοί υπολογισμοί και να δοθεί η δυνατότητα στα σωματεία να αξιολογήσουν το σύνολο της σημερινής διοίκησης.

«Το ελληνικό μπάσκετ δεν χρειάζεται μια απλή αλλαγή προσώπων. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, διαφάνεια, ενότητα και μια νέα αρχή», υπογραμμίζει.

Στη συνέχεια ξεκαθαρίζει:

«Και αυτή τη νέα αρχή δεν θα την αποφασίσουμε μεταξύ μας. Θα την αποφασίσουν τα σωματεία. Αυτά πρέπει να μας κρίνουν όλους, χωρίς εξαιρέσεις».

Κλείνοντας, καλεί τους συναδέλφους του να αφήσουν στην άκρη τις προσωπικές επιδιώξεις, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται μια ουσιαστική αλλαγή σελίδας.

«Γιατί το μπάσκετ είναι μεγαλύτερο από πρόσωπα, παρατάξεις και διοικήσεις. Η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι συνέχεια της προηγούμενης. Η νέα εποχή του ελληνικού μπάσκετ πρέπει να αρχίσει τώρα», καταλήγει.

Έκτακτο ΔΣ της ΕΟΚ μετά την παραίτηση Λιόλιου

Η δημόσια παρέμβαση Δελημπαλταδάκη πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία της ΕΟΚ.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ομοσπονδίας γνωστοποίησε την απόφασή του κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ισχύει πλήρως το τεκμήριο αθωότητας.

Μετά τις εξελίξεις, η ΕΟΚ ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Κυριακή (25/10), στις 16:30, με αντικείμενο τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανασυγκρότησης της διοίκησης.

Η πρόταση Δελημπαλταδάκη διαφοροποιείται από αυτή την κατεύθυνση, καθώς ζητά να μην περιοριστούν οι αλλαγές στην αντικατάσταση του προέδρου, αλλά να παραιτηθεί το σύνολο του ΔΣ και να δοθεί νέα εντολή από τα σωματεία.

Για όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση, δείτε τη σχετική θεματολογία του DEBATER για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την έρευνα για τους στημένους αγώνες.