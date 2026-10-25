Μαρινάκης: «Δεν ζητάμε άδεια από την Τουρκία» – Κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαιώνοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά.

Σε συνέντευξή του στο mononews, στον απόηχο της έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε αρμοδιότητα της Τουρκίας στην αδειοδότηση του έργου.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας, στα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, στις πολιτικές παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και στην έρευνα της Δικαιοσύνης για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Μαρινάκης για ηλεκτρική διασύνδεση: «Η Ελλάδα δεν ζητά την άδεια κανενός»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε κατηγορηματικός για την πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

«Το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τα αιτήματα αδειοδότησης έχουν υποβληθεί στις ελληνικές αρχές και μόνο στις ελληνικές αρχές. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λήψης άδειας από την Τουρκία ή από οποιαδήποτε άλλη ξένη αρχή», δήλωσε.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις άδειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και στις προβλεπόμενες ειδοποιήσεις για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

«Η Ελλάδα δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δεν ζητά την άδεια κανενός για την άσκησή τους», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση ευρωπαϊκό έργο ιδιαίτερης σημασίας, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της αδειοδότησης είχε απασχολήσει και προηγούμενες κυβερνητικές τοποθετήσεις. Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, ο Παύλος Μαρινάκης είχε επαναλάβει ότι το έργο θα προχωρήσει βάσει του προγραμματισμού και του Διεθνούς Δικαίου.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος της Ελλάδας»

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η συγκεκριμένη συμφωνία στερείται νόμιμης βάσης.

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Όπως υποστήριξε, η κοινοβουλευτική έγκριση «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος της Ελλάδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Χαρακτήρισε το μνημόνιο «παράνομο και ανυπόστατο», επισημαίνοντας ότι μια κοινοβουλευτική απόφαση δεν μπορεί να μεταβάλει τη γεωγραφία ή τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

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Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων Ελλάδας και Αιγύπτου για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ του 2020.

«Αυτή είναι μια από τις απαντήσεις της Ελλάδας στις παράνομες και ανυπόστατες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Όχι με λόγια, αλλά με διπλωματικές πρωτοβουλίες, με συμμαχίες και με συμφωνίες που ενισχύουν τη θέση της χώρας μας», ανέφερε.

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Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά τις εξελίξεις στη Λιβύη υπήρξε άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Εξωτερικών, με ενημέρωση εταίρων και συμμάχων.

Σχετικά με τις ελληνικές διπλωματικές ενέργειες, το DEBATER είχε αποκαλύψει την αποστολή επιστολής της Ελλάδας στον ΟΗΕ μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν περιμένει τις κινήσεις άλλων για να διαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ενεργειακή κρίση: 850 εκατ. ευρώ για μέτρα στήριξης

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει διαθέσει συνολικά 850 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτα μέτρα στήριξης των πολιτών.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, σε συνεργασία με τα διυλιστήρια, έχουν οδηγήσει σε μειώσεις που φτάνουν:

40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης.

στο πετρέλαιο θέρμανσης. 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.

στο πετρέλαιο κίνησης. 10 λεπτά στη βενζίνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την επιλογή στοχευμένων παρεμβάσεων, απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη εξαντληθεί τα προβλεπόμενα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρεθούν τα έκτακτα μέτρα στήριξης από τα όρια δαπανών.

Τι απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά – Ο στόχος της αυτοδυναμίας

Ερωτηθείς για τις προτάσεις του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τη φορολογία στα καύσιμα, αλλά και για τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε την προσωπική αντιπαράθεση.

«Δεν θα ήθελα να μπω σε μια αντιπαράθεση με έναν πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε.

Υποστήριξε, πάντως, ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε δεκάδες μειώσεις φόρων, συνδέοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων με την οικονομική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας.

Αναφορικά με τις επόμενες εθνικές εκλογές, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.

Τη χαρακτήρισε «δύσκολο, αλλά απολύτως ρεαλιστικό στόχο», επικαλούμενος τη δημοσκοπική παρουσία του κυβερνώντος κόμματος κοντά στο 30%.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα της άκρας Δεξιάς».

Αιχμές κατά Τσίπρα: «Η απάντηση δεν είναι το μπάχαλο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στις κινητοποιήσεις νέων στη Γαλλία και στην Ελλάδα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στις πράξεις βίας ή καταστροφής περιουσιών.

Κατηγόρησε πολιτικές δυνάμεις ότι επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά την κοινωνική ένταση, επαναφέροντας την αναφορά στελέχους της νεολαίας του κόμματος Τσίπρα στο «και στα δικά μας», σχετικά με τις εικόνες από τη Γαλλία.

«Η απάντηση στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών είναι περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, ακόμα λιγότεροι φόροι και ουσιαστική στήριξη των εισοδημάτων. Όχι το μπάχαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαρινάκης για στημένους αγώνες στο μπάσκετ: «Να τηρηθεί το τεκμήριο αθωότητας»

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για την έρευνα σχετικά με τους φερόμενους στημένους αγώνες μπάσκετ και τις συλλήψεις του προέδρου της Ομοσπονδίας και διαιτητών.

Υπογράμμισε ότι πρέπει να τηρηθεί πλήρως το τεκμήριο αθωότητας όλων των εμπλεκομένων και ότι η αξιολόγηση των στοιχείων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τη σχετική δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον αθλητικό εισαγγελέα.

Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε ότι, από τη στιγμή που η Δικαιοσύνη έχει αναλάβει την υπόθεση, η κυβέρνηση δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.