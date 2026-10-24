Χαλάνδρι: 78χρονος κατηγορείται ότι «ξάφριζε» σταθμευμένα αυτοκίνητα – Ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 78χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σειρά κλοπών από σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κάτω Χαλάνδρι, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε αναπτύξει δράση από τα τέλη Αυγούστου, αφαιρώντας χρήματα και τιμαλφή από οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στην ευρύτερη περιοχή.

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Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πιστόλια, μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα περίστροφο-ρέπλικα και 100 φυσίγγια πιστολιού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πού φέρεται να δρούσε ο 78χρονος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 78χρονος φέρεται να επέλεγε κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες για να προσεγγίζει σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η δράση του εντοπίζεται στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου και ειδικότερα:

Στους παράδρομους της λεωφόρου Κηφισίας.

Στην περιοχή μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου.

Στα στενά κατά μήκος της συγκεκριμένης διαδρομής.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι ορισμένα αυτοκίνητα ήταν ανασφάλιστα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις φέρεται να προκαλούσε φθορές για να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό τους.

Έσπαγε τα φινιστρίνια για να αρπάζει χρήματα και τιμαλφή

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ηλικιωμένος φέρεται να χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικούς τρόπους για να πραγματοποιεί τις κλοπές.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις εντόπιζε ανασφάλιστα οχήματα και αφαιρούσε αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά από το εσωτερικό τους.

Σε άλλες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έσπαγε το φινιστρίνι του αυτοκινήτου, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στην καμπίνα.

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Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

Δύο πιστόλια, καραμπίνα και 100 φυσίγγια στο σπίτι του

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 78χρονου, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε σημαντικό αριθμό όπλων και πυρομαχικών.

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Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο πιστόλια, το ένα εκ των οποίων έφερε φυσίγγιο στη θαλάμη.

Μία κυνηγετική καραμπίνα.

Ένα περίστροφο-ρέπλικα.

100 φυσίγγια πιστολιού.

Τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ένα πιστόλι βρέθηκε με φυσίγγιο στη θαλάμη, δηλαδή σε κατάσταση που επέτρεπε την άμεση χρήση του.

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Δεν έχει διευκρινιστεί από την αστυνομία εάν τα όπλα συνδέονται με άλλες αξιόποινες πράξεις ή ποιο ήταν το καθεστώς κατοχής τους.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο 78χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου.