Βαρκελώνη: Νύχτα χάους με 128 συλλήψεις – Δεκάδες ανήλικοι, λεηλασίες και 15 τραυματίες αστυνομικοί

Σοβαρά επεισόδια, λεηλασίες καταστημάτων και δεκάδες συλλήψεις σημειώθηκαν στη Βαρκελώνη το βράδυ του Σαββάτου (24/10), όταν συγκέντρωση εκατοντάδων νέων στο κέντρο της πόλης εξελίχθηκε σε εκτεταμένα περιστατικά βίας.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της καταλανικής αστυνομίας Mossos d’Esquadra, 128 άνθρωποι συνελήφθησαν, με τους ανηλίκους να αποτελούν περισσότερο από το μισό των συλληφθέντων.

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Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 73 ανηλίκους, ενώ μεταγενέστερες ανακοινώσεις της αστυνομίας προσδιόρισαν τον αριθμό τους σε 72.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 15 αστυνομικοί, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά, ενώ καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και δημόσιες υποδομές.

Βαρκελώνη: Από τη συγκέντρωση στην πλατεία Καταλονίας στις λεηλασίες

Τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά από συγκέντρωση εκατοντάδων νέων στην κεντρική πλατεία Καταλονίας (Plaça de Catalunya).

Η κινητοποίηση δεν είχε γνωστοποιηθεί προηγουμένως στις Αρχές και η πρόσκληση συμμετοχής είχε διαδοθεί κυρίως μέσω του TikTok.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ομάδες νεαρών, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, να κινούνται στους δρόμους της πόλης και να προκαλούν καταστροφές.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν επιθέσεις σε καταστήματα, καταστροφές βιτρινών, λεηλασίες και εμπρησμοί αντικειμένων σε δημόσιους χώρους.

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Σύμφωνα με τον απολογισμό των Αρχών, 23 εμπορικά καταστήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε 33 περιστατικά πυρκαγιών.

Δεκαπέντε τραυματίες αστυνομικοί – Τέσσερις σοβαρά

Οι συγκρούσεις μεταξύ ομάδων νεαρών και αστυνομικών είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 15 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

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Από αυτούς, 14 υπηρετούν στην καταλανική αστυνομία Mossos d’Esquadra και ένας στη δημοτική αστυνομία της Βαρκελώνης.

Τέσσερις αστυνομικοί υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές.

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Η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη επιχείρηση για την αποκατάσταση της τάξης, ενώ οι ταραχές συνεχίστηκαν έως αργά το βράδυ.

«Απρόκλητη βία» καταγγέλλει η καταλανική αστυνομία

Η επικεφαλής της καταλανικής αστυνομίας, Σίλβια Κατά, χαρακτήρισε τα επεισόδια «απρόκλητη βία», επισημαίνοντας ότι οι συμμετέχοντες δεν φαίνεται να αποτελούσαν μέρος μιας ενιαίας οργανωμένης ομάδας.

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Μιλώντας στο καταλανικό μέσο ενημέρωσης 3CatInfo, εξήγησε ότι οι Αρχές εξετάζουν τα χαρακτηριστικά και το προφίλ των συλληφθέντων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η κινητοποίηση.

Όπως ανέφερε, οι νεαροί είχαν συνεννοηθεί μέσω κοινωνικών δικτύων, παρότι δεν υπήρχε σαφής οργανωτική δομή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις δύο από τους 128 συλληφθέντες είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση.

Στην Εισαγγελία Ανηλίκων οι σχετικές δικογραφίες

Οι αστυνομικές υπηρεσίες προχωρούν στη σύνταξη των σχετικών δικογραφιών για τα περιστατικά βανδαλισμού, καταστροφής δημόσιας περιουσίας και λεηλασιών.

Όπως διευκρίνισε η Σίλβια Κατά, οι υποθέσεις των ανηλίκων θα διαβιβαστούν στην αρμόδια Εισαγγελία Ανηλίκων, ενώ εκείνες των ενηλίκων θα παραπεμφθούν στις αντίστοιχες δικαστικές Αρχές.

Παράλληλα, εξετάζονται βίντεο και άλλα ψηφιακά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος των εμπλεκομένων στα επεισόδια.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η κινητοποίηση μέσω social media

Οι καταλανικές Αρχές εξετάζουν εάν τα επεισόδια συνδέονται ως προς τον τρόπο κινητοποίησης με ανάλογα περιστατικά που έχουν σημειωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Γαλλία, όπου πρόσφατες κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια και λεηλασίες.

Σημειώνεται ότι το DEBATER έχει καταγράψει τα επεισόδια και τις διαδηλώσεις σε Γαλλία, Βέλγιο και Αλβανία, στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν συγκρούσεις και καταστροφές.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι κινητοποιήσεις στις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν κοινή οργανωτική καθοδήγηση.

Οι έρευνες της καταλανικής αστυνομίας συνεχίζονται, με βασικό αντικείμενο τον εντοπισμό των υπευθύνων για τις καταστροφές και τη διερεύνηση του ρόλου των κοινωνικών δικτύων στην κινητοποίηση των νεαρών.