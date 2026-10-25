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ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Αλκοόλ σε ανηλίκους μετά από σχολικό πάρτι – Συνελήφθη 45χρονη υπεύθυνη μπαρ

Αστυνομικοί εντόπισαν ανήλικους μαθητές που είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε νυχτερινό κατάστημα. Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι ο έλεγχος έγινε μετά τη σχολική εκδήλωση.

Μελίσσια: Αλκοόλ σε ανηλίκους μετά από σχολικό πάρτι – Συνελήφθη 45χρονη υπεύθυνη μπαρ
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη μιας 45χρονης υπεύθυνης μπαρ στα Μελίσσια προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από έλεγχο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους μαθητές.

Στο συγκεκριμένο νυχτερινό κατάστημα είχε πραγματοποιηθεί σχολικό φεστιβάλ, με αναφορές και σε εμφάνιση γνωστού τράπερ. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες διευκρινίσεις που αποδίδονται στην ΕΛ.ΑΣ., οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της σχολικής εκδήλωσης και χωρίς την παρουσία του καλλιτέχνη.

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Μελίσσια: Τι διαπιστώθηκε στον αστυνομικό έλεγχο

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πραγματοποίησαν έλεγχο στο κατάστημα, όπου εντόπισαν ανηλίκους στους οποίους είχε επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ.

Η αρχική ενημέρωση έκανε λόγο για τρία παιδιά: δύο αγόρια ηλικίας 16 και 15 ετών και ένα 15χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, ωστόσο, οι ανήλικοι μαθητές Λυκείου ήταν τέσσερις.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο και παρέλαβαν τα παιδιά.

Τι διευκρινίζεται για το σχολικό πάρτι και τον τράπερ

Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη ενημέρωση, το σχολικό πάρτι ολοκληρώθηκε περίπου στις 22:00 του Σαββάτου (24/10), χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκειά του.

Το κατάστημα επανήλθε στην κανονική του λειτουργία από τα μεσάνυχτα και τότε πραγματοποιήθηκε ο αστυνομικός έλεγχος που οδήγησε στη διαπίστωση των παραβάσεων.

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Κατά την ίδια ενημέρωση, ο γνωστός τράπερ δεν βρισκόταν στο κατάστημα όταν βεβαιώθηκαν οι παραβάσεις.

Η διευκρίνιση αυτή είναι σημαντική, καθώς διαχωρίζει χρονικά τη σχολική εκδήλωση από το περιστατικό για το οποίο κινήθηκε η αστυνομική διαδικασία.

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Συνελήφθη η 45χρονη υπεύθυνη

Μετά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 45χρονης υπεύθυνης του καταστήματος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση προϊόντων καπνού και αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που αποδίδεται στην Αστυνομία, τα παιδιά δεν παρουσίαζαν κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τον έλεγχο.

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Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες υποθέσεις χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους που έχουν απασχολήσει τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι σε αστυνομική επιχείρηση στην Πετρούπολη είχαν εντοπιστεί επτά ανήλικοι σε κατάστημα όπου τους είχε χορηγηθεί αλκοόλ, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του υπευθύνου.

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Επίσης, το DEBATER είχε καταγράψει περιστατικό με 16χρονη σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης και είχε χρησιμοποιήσει πλαστή ταυτότητα.

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