Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα 5 σταθμοί της Γραμμής 3 από σήμερα – Οι τελευταίοι συρμοί και το λεωφορείο Χ25

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 25 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, πέντε σταθμοί θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

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Οι αλλαγές επηρεάζουν κυρίως τις βραδινές μετακινήσεις στα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια της Αττικής, καθώς και τις διαδρομές προς και από το Αεροδρόμιο.

Μετρό: Ποιοι 5 σταθμοί κλείνουν στις 21:40

Οι σταθμοί που θα παραμένουν κλειστοί μετά τις 21:40 είναι:

Εθνική Άμυνα

Χολαργός

Νομισματοκοπείο

Αγία Παρασκευή

Χαλάνδρι

Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα πραγματοποιείται στα τμήματα:

Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη

Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο

Δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια του Μετρό στο ενδιάμεσο τμήμα «Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας» μετά την έναρξη των εργασιών.

Για τη μετακίνηση των επιβατών θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25.

Οι τελευταίοι συρμοί προς Δουκίσσης Πλακεντίας

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:

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Σταθμός αναχώρησης Ώρα Δημοτικό Θέατρο 21:06 Σύνταγμα 21:30 Εθνική Άμυνα 21:40 Χολαργός 21:42 Νομισματοκοπείο 21:44 Αγία Παρασκευή 21:46 Χαλάνδρι 21:47

Οι παραπάνω ώρες αφορούν συρμούς με κατεύθυνση προς Δουκίσσης Πλακεντίας.

Οι τελευταίοι συρμοί προς Δημοτικό Θέατρο

Σταθμός αναχώρησης Ώρα Δουκίσσης Πλακεντίας 21:30 Χαλάνδρι 21:31 Αγία Παρασκευή 21:33 Νομισματοκοπείο 21:35 Χολαργός 21:36 Εθνική Άμυνα 21:38

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές.

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Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και τις απευθείας διαδρομές προς το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι τελευταίοι απευθείας συρμοί είναι:

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Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 21:06

21:06 Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, ενώ όσοι ξεκινούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.

Οι αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

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Δουκίσσης Πλακεντίας → Αεροδρόμιο

22:24

23:00

23:36

Αεροδρόμιο → Δουκίσσης Πλακεντίας

21:46

22:22

22:58

23:34

Οι επιβάτες που επιθυμούν να συνεχίσουν προς το κέντρο της Αθήνας θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη λεωφορειακή γραμμή Χ25 μέχρι την Κατεχάκη και από εκεί να επιβιβάζονται ξανά στο Μετρό.

Λεωφορείο Χ25: Οι στάσεις και η διαδρομή

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 «Σταθμός Μετρό Κατεχάκη – Σταθμός Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας».

Η γραμμή θα λειτουργεί από την Κυριακή έως την Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, καλύπτοντας όλους τους σταθμούς που κλείνουν.

Κατεύθυνση Κατεχάκη → Δουκίσσης Πλακεντίας

Κατεχάκη – Αφετηρία στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων, στη στάση της γραμμής 402 Εθνική Άμυνα – Λεωφόρος Μεσογείων Χολαργός – Στάση «5η Χολαργού» Νομισματοκοπείο – Λεωφόρος Μεσογείων Αγία Παρασκευή – Στάση «Μετρό», στην οδό Αγίας Παρασκευής Χαλάνδρι – Παράδρομος οδού Δουκίσσης Πλακεντίας Δουκίσσης Πλακεντίας – Νέα στάση αποβίβασης στην είσοδο προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ

Κατεύθυνση Δουκίσσης Πλακεντίας → Κατεχάκη

Δουκίσσης Πλακεντίας – Νέα στάση επιβίβασης στην είσοδο προς το αμαξοστάσιο Χαλάνδρι – Στάση «Στ. Μετρό Χαλάνδρι» Αγία Παρασκευή – Οδός Αγίας Παρασκευής Νομισματοκοπείο – Λεωφόρος Μεσογείων Χολαργός – Στάση «5η Χολαργού» Εθνική Άμυνα – Λεωφόρος Μεσογείων Κατεχάκη – Λεωφόρος Μεσογείων, πάνω από την ανισόπεδη διασταύρωση Μεσογείων και Κατεχάκη

ΣΤΑΣΥ: «Αναγκαίες οι ρυθμίσεις για τη βελτίωση των μετακινήσεων»

Η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκαλέσουν οι αλλαγές στους επιβάτες, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σημασία των έργων.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Οι παρεμβάσεις αποτελούν συνέχεια των εργασιών αναβάθμισης στη Γραμμή 3, οι οποίες έχουν προκαλέσει προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία διαφορετικών τμημάτων του δικτύου τους προηγούμενους μήνες.

Το DEBATER είχε ενημερώσει σχετικά με τις προηγούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών, που αφορούσαν τότε τους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι.

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια και τις αλλαγές, οι επιβάτες μπορούν να συμβουλεύονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ.