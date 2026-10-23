Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Οι συναντήσεις σε καφέ, οι φερόμενες πληρωμές και τα «σφυρίγματα» – Νέα στοιχεία από τη δικογραφία

Συναντήσεις σε καφετέριες και ξενοδοχεία, συζητήσεις για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, φερόμενες παρεμβάσεις στους ορισμούς διαιτητών και καταγγελίες για αλλοίωση αποτελεσμάτων ακόμη και σε αναπτυξιακές διοργανώσεις περιλαμβάνονται στο εισαγγελικό διαβιβαστικό για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Το DEBATER παρουσιάζει στοιχεία από το έγγραφο των 33 σελίδων, με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2026, που διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στον ανακριτή και περιλαμβάνει καταθέσεις μαρτύρων, συγκεκριμένες αναμετρήσεις και περιγραφές φερόμενων περιστατικών επηρεασμού αγώνων.

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Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Οι αναφορές που ακολουθούν αποτελούν περιεχόμενο καταθέσεων και στοιχεία της υπό διερεύνηση δικογραφίας. Δεν συνιστούν δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να αντικρούσουν όσα τους αποδίδονται.

Η αναφορά σε 50.000 ευρώ και η συζήτηση για διαιτητές

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία του διαβιβαστικού εντοπίζεται στην κατάθεση του πρώην διαιτητή και παράγοντα Ευγένιου Τέλια.

Ο μάρτυρας περιγράφει επαφές με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ και συζητήσεις για αγώνες του Προμηθέα Πατρών.

Στην κατάθεσή του γίνεται αναφορά σε συνάντηση στην οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, τέθηκε ζήτημα χρημάτων προκειμένου να υπάρξει ευνοϊκή αντιμετώπιση της ομάδας από τη διαιτησία.

Ο ίδιος αναφέρεται σε ποσό 50.000 ευρώ, το οποίο συνδέει με φερόμενη συμφωνία για την επιρροή σε αγωνιστικά αποτελέσματα.

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Η κατάθεση περιλαμβάνει ακόμη ισχυρισμούς για πρόσωπα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους ορισμούς ή τη συμπεριφορά διαιτητών.

Πρόκειται για καταγγελίες που καλούνται να ελέγξουν οι δικαστικές Αρχές, καθώς το διαβιβαστικό δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι πραγματοποιήθηκε η περιγραφόμενη συναλλαγή.

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Το ποσό των 8.000 ευρώ και οι καταγγελίες για αγώνα

Στην ίδια ενότητα της δικογραφίας καταγράφεται αναφορά και σε ποσό 8.000 ευρώ, στο πλαίσιο περιγραφής συναντήσεων και συνεννοήσεων γύρω από αγωνιστική αναμέτρηση.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι υπήρχαν επαφές μεταξύ παραγόντων και προσώπων που συνδέονταν με τη διαιτησία, με αντικείμενο την εξέλιξη συγκεκριμένων αγώνων.

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Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο ερευνητικό υλικό για την πιθανή χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Κρίσιμο ζητούμενο για την ανάκριση είναι να διαπιστωθεί εάν οι περιγραφόμενες συζητήσεις επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητα στοιχεία, επικοινωνίες, οικονομικές κινήσεις ή άλλες μαρτυρίες.

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Οι καταγγελίες για «επιθυμητούς» διαιτητές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο διαβιβαστικό στις καταθέσεις που περιγράφουν φερόμενες παρεμβάσεις στον ορισμό διαιτητών.

Σε αρκετά σημεία οι μάρτυρες αναφέρονται σε συζητήσεις για το ποιοι διαιτητές θα αναλάμβαναν συγκεκριμένες αναμετρήσεις και για το κατά πόσο οι επιλογές αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε μία μόνο ομάδα ή αγωνιστική περίοδο.

Στο υλικό περιλαμβάνονται αναφορές σε αγώνες του Προμηθέα Πατρών, σε διοργανώσεις της ΕΟΚ, αλλά και σε αναμετρήσεις χαμηλότερων κατηγοριών.

Οι καταγγελίες εξετάζονται σε συνδυασμό με το σύστημα ορισμού διαιτητών και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Σημειώνεται ότι το DEBATER έχει ήδη αποκαλύψει την κατάθεση για την υπόθεση του Γιώργου Μπόγρη και τη φερόμενη παρέμβαση με τεχνική ποινή.

Από την Α1 μέχρι τα παιδικά πρωταθλήματα

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύεται από το εισαγγελικό έγγραφο είναι το εύρος των αναμετρήσεων στις οποίες αναφέρονται οι καταθέσεις.

Πέρα από αγώνες της ανδρικής καλαθοσφαίρισης, στο υλικό υπάρχουν αναφορές σε αναπτυξιακές διοργανώσεις, αγώνες εφήβων και παίδων, καθώς και σε διοργανώσεις εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας.

Οι μάρτυρες περιγράφουν περιστατικά που, κατά τους ισχυρισμούς τους, σχετίζονται με την επιθυμία συγκεκριμένων ομάδων να εξασφαλίσουν ευνοϊκά αποτελέσματα ή να αποφύγουν ανεπιθύμητες αγωνιστικές εξελίξεις.

Το γεγονός ότι ένα παιχνίδι αναφέρεται στη δικογραφία δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως ήταν στημένο.

Η δικαστική έρευνα καλείται να διαχωρίσει τις καταγγελίες που μπορούν να τεκμηριωθούν από εκείνες που δεν επιβεβαιώνονται.

Στο μικροσκόπιο και οι προσωπικές σχέσεις παραγόντων – διαιτητών

Οι μαρτυρικές καταθέσεις δεν περιορίζονται στις αναμετρήσεις.

Περιγράφουν επίσης προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ παραγόντων, διαιτητών και προσώπων που είχαν συμμετοχή στη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ.

Στο διαβιβαστικό καταγράφονται αναφορές σε συναντήσεις σε χώρους εστίασης, τηλεφωνικές επικοινωνίες και συζητήσεις για τη διαιτησία.

Η σημασία αυτών των στοιχείων έγκειται στο κατά πόσο οι σχέσεις που περιγράφονται συνδέονταν με συγκεκριμένες ενέργειες επηρεασμού αγώνων.

Αυτό αποτελεί αντικείμενο της ανάκρισης και όχι διαπιστωμένο συμπέρασμα.

Οι έξι κατηγορούμενοι και οι απολογίες

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση έχει οδηγήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος έξι προσώπων από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη και τέσσερα πρόσωπα που συνδέονται με τη διαιτησία: τη Βάσω Τσαρούχα, τον Πέτρο Παπαπέτρου, τον Ηλία Κορομηλά και τον Τάσο Πηλοΐδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του DEBATER για το χρονοδιάγραμμα των απολογιών, η διαδικασία ξεκινά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και συνεχίζεται την Κυριακή 25 και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, πράξεις δωροδοκίας και δωροληψίας στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Η πλευρά του Βαγγέλη Λιόλιου έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία, ενώ και άλλοι κατηγορούμενοι αμφισβητούν όσα τους αποδίδονται.

Τα κατασχεθέντα χρήματα και οι περίπου 50 αγώνες

Η έρευνα των Αρχών έχει ήδη αναδείξει και σημαντικά οικονομικά ευρήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. που παρουσίασε το DEBATER, στο πλαίσιο της υπόθεσης κατασχέθηκαν συνολικά 931.463 ευρώ.

Η προέλευση και η ενδεχόμενη σύνδεση των χρημάτων με τις ερευνώμενες πράξεις αποτελούν ζητήματα που εξετάζονται.

Παράλληλα, περίπου 50 αναμετρήσεις έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, με το ερευνητικό υλικό να εκτείνεται σε διαφορετικές κατηγορίες και αγωνιστικές περιόδους.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η Δικαιοσύνη

Το διαβιβαστικό των 33 σελίδων αποτυπώνει μια σειρά από σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες, εφόσον αποδειχθούν, θα αναδείξουν σημαντικές δυσλειτουργίες στη διαχείριση της ελληνικής καλαθοσφαίρισης.

Η ανάκριση καλείται να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα: Υπήρξαν πράγματι χρηματικές συναλλαγές για τον επηρεασμό αγώνων; Συνδέονται οι φερόμενες συναντήσεις με συγκεκριμένους ορισμούς διαιτητών; Ποιοι από τους αγώνες που κατονομάζονται παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία χειραγώγησης; Και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε κατηγορουμένου;

Μέχρι να αξιολογηθούν δικαστικά οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία, όσα περιγράφονται στο διαβιβαστικό παραμένουν καταγγελίες και ισχυρισμοί που τελούν υπό διερεύνηση.