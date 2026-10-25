IQ 160: Τρεις δολοφονίες και μια βιντεοκλήση που αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό – Τι θα δούμε απόψε

Με τρεις μυστηριώδεις δολοφονίες, μια επικίνδυνη παγίδα και μια απρόσμενη αποκάλυψη επιστρέφει απόψε, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 22:10, η αστυνομική κωμωδία «IQ 160» στο Star, με το δεύτερο επεισόδιο του τέταρτου κύκλου.

Η Πηνελόπη Μουρίκη, την οποία υποδύεται η Σμαράγδα Καρύδη, και ο Αργύρης Καλατζής, με τον Νίκο Κουρή στον αντίστοιχο ρόλο, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια περίπλοκη αστυνομική υπόθεση, την ώρα που προσπαθούν να διατηρήσουν μυστική την προσωπική τους σχέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, όπως φαίνεται, η εξιχνίαση ενός εγκλήματος ίσως αποδειχθεί ευκολότερη από τη διαχείριση της κοινής τους καθημερινότητας.

IQ 160: Τρεις δολοφονίες και μια επικίνδυνη παγίδα

Η νέα αστυνομική υπόθεση ξεκινά όταν ο Γρηγόρης, ένας αντιπρόσωπος ιατρικών μηχανημάτων, εντοπίζεται νεκρός μέσα στο τρακαρισμένο αυτοκίνητό του.

Αρχικά, ο θάνατός του παραπέμπει σε τροχαίο δυστύχημα. Σύντομα, όμως, αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για δολοφονία.

Οι έρευνες οδηγούν την Πηνελόπη και τον Αργύρη σε μια γυναίκα που εργάζεται σε καταφύγιο ζώων.

Η ύποπτη, στην προσπάθειά της να διαφύγει, καταφέρνει να κλειδώσει τους δύο πρωταγωνιστές μέσα σε ένα κλουβί, δημιουργώντας μια κατάσταση που συνδυάζει την αγωνία με το χαρακτηριστικό χιούμορ της σειράς.

Την ίδια στιγμή, ένας ξάδελφος του πρώτου θύματος δολοφονείται με το ίδιο δηλητήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόθεση εμφανίζεται και μια ακόμη ύποπτη, η οποία είχε γνωρίσει τον Γρηγόρη μέσω εφαρμογής συνεπιβατισμού. Πρόκειται για γυναίκα που είχε υποστεί κακοποίηση, ενώ ο σύζυγός της είχε επίσης δολοφονηθεί πρόσφατα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι τρεις θάνατοι φαίνεται αρχικά να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η Πηνελόπη ανακαλύπτει στοιχεία που συνδέουν τις υποθέσεις και οδηγούν στο παρελθόν του πρώτου θύματος, αλλά κυρίως της συζύγου του.

Μια βιντεοκλήση αποκαλύπτει τη σχέση Πηνελόπης και Αργύρη

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, η Πηνελόπη και ο Αργύρης προσπαθούν να κρατήσουν κρυφή τη σχέση τους από τους γύρω τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν.

Μια απρόσμενη βιντεοκλήση αποκαλύπτει κατά λάθος το ερωτικό τους μυστικό, δημιουργώντας νέες ανατροπές στην ήδη περίπλοκη καθημερινότητά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις απαιτήσεις της δουλειάς, αλλά και τις δυσκολίες της συγκατοίκησης με τέσσερα παιδιά.

Η Πηνελόπη έχει μετακομίσει στο σπίτι του Αργύρη μαζί με τα τρία παιδιά της και τον μικρό Μιχαλάκη, τον γιο που έχουν αποκτήσει μαζί.

Τα ξενύχτια, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και οι συνεχείς αστυνομικές υποθέσεις δοκιμάζουν τις αντοχές τους, δημιουργώντας άλλοτε τρυφερές και άλλοτε ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Ο τέταρτος κύκλος φέρνει νέες ανατροπές

Στον νέο κύκλο του «IQ 160», η σχέση των δύο πρωταγωνιστών βρίσκεται στο επίκεντρο, χωρίς να απουσιάζουν οι σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις.

Η Πηνελόπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει δύσκολες προσωπικές αποφάσεις, ενώ μια απροσδόκητη απώλεια και η επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν της αναμένεται να ανατρέψουν τις ισορροπίες.

Η σειρά διατηρεί τον συνδυασμό αστυνομικού μυστηρίου και κωμωδίας που τη χαρακτηρίζει, με τους πρωταγωνιστές να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.

Ποιοι πρωταγωνιστούν στο IQ 160

Στον τέταρτο κύκλο πρωταγωνιστούν:

Σμαράγδα Καρύδη

Νίκος Κουρής

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου

Ηλίας Μουλάς

Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν επίσης οι Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου και Αριστοτέλης Μπολοβίνος.

Στο δεύτερο επεισόδιο εμφανίζονται ως guests οι Ελευθερία Κοντογεώργη, Αντιγόνη Νάκα, Κέλλη Ανταμπούφη, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Κώστας Ταξιντάρης, Γιάννης Μουστάκας και Σπύρος Μπόσγας.

Το σενάριο υπογράφει η Βίκυ Αλεξοπούλου και τη σκηνοθεσία ο Αλέξανδρος Πανταζούδης.

Το δεύτερο επεισόδιο του «IQ 160» προβάλλεται απόψε, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 22:10 στο Star.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το δεύτερο επεισόδιο: