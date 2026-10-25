«Χωριάτικο»: Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων και στον λογιστή του

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» και του λογιστή του προχώρησαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας, με τις δύο συλλήψεις να αποτελούν την πρώτη γνωστή εξέλιξη της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί επισήμως τα αδικήματα που διερευνώνται ούτε το ακριβές αντικείμενο της αστυνομικής επιχείρησης.

Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τις συνθήκες των συλλήψεων και την πορεία της υπόθεσης.

Το DEBATER παρακολουθεί τις εξελίξεις.