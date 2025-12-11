Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Πανικός σε σπίτι στην Καστοριά: Ένοικοι βρήκαν φίδι στη λεκάνη της τουαλέτας

Εξειδικευμένος διασώστης άγριων ζώων κατάφερε να το απομακρύνει

Πανικός σε σπίτι στην Καστοριά: Ένοικοι βρήκαν φίδι στη λεκάνη της τουαλέτας
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν οι ένοικοι ενός διαμερίσματος σε πολυκατοικία της Καστοριάς, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με ένα φίδι ύψους ενός μέτρου στη λεκάνη της τουαλέτας τους.

Το ερπετό όλο αυτό το διάστημα είχε βρει εκεί το καταφύγιο του, χωρίς να αντιληφθεί κανείς την παρουσία του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΣΚΑΪ, οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν όταν είδαν το φίδι και απευθύνθηκαν άμεσα στον Σταθμό Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Καστοριάς ζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι έφτασε εξειδικευμένος διασώστης άγριων ζώων, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει το ερπετό από το μπάνιο και να το απελευθερώσει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.

