Πανικός σε σπίτι στην Καστοριά: Ένοικοι βρήκαν φίδι στη λεκάνη της τουαλέτας

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν οι ένοικοι ενός διαμερίσματος σε πολυκατοικία της Καστοριάς, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με ένα φίδι ύψους ενός μέτρου στη λεκάνη της τουαλέτας τους.

Το ερπετό όλο αυτό το διάστημα είχε βρει εκεί το καταφύγιο του, χωρίς να αντιληφθεί κανείς την παρουσία του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΣΚΑΪ, οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν όταν είδαν το φίδι και απευθύνθηκαν άμεσα στον Σταθμό Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Καστοριάς ζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι έφτασε εξειδικευμένος διασώστης άγριων ζώων, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει το ερπετό από το μπάνιο και να το απελευθερώσει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.