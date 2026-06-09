Καστοριά: Νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 16χρονο – 8 άτομα ήταν πάνω στο αγροτικό που οδηγούσε ανήλικος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τραγικό χαμό του 16χρονου στην Καστοριά μετά από τροχαίο με αγροτικό τα ξημερώματα της Τρίτης (9/6).

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πάνω στο μοιραίο αγροτικό ήταν τελικά 8 άτομα με αρκετά από αυτά να είναι ανήλικοι, ενώ ο οδηγός του ΙΧ ήταν ένας 17χρονος. Μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου υπήρχε ακόμη ένας 19χρονος ελληνικής καταγωγής και ένας 17χρονος από την Αλβανία.

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Στην καρότσα ήταν 16χρονος με καταγωγή από την Αλβανία και αυτός που έχασε δυστυχώς την ζωή του. Μαζί του πάνω στην καρότσα του αγροτικού ήταν επίσης δύο 17χρονοι, ένας 27χρονος και ένας 20χρονος. Ο 16χρονος που έχασε την ζωή του

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο και οι δύο γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 17χρονος οδηγός δεν είχε δίπλωμα, ενώ του πήραν αίμα για να διαπιστωθεί εάν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Αρχικά, καταθέτοντας για το τροχαίο στην αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι υποστήριξαν ότι μια αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο ενδεχόμενο που δεν προκύπτει από την μέχρι τώρα έρευνα της Τροχαίας.

Ο 16χρονους τραυματίστηκε θανάσιμα από την ανατροπή του αγροτικού. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.