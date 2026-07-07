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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
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DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:44

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 7/7 φωτιά σε αγροτοδασικη έκταση στη Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τον χάρτη κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι στην κατηγορία κίνδυνου 3. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Μυτιλήνης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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