ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – Δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά

Ένοχους έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 57 από τους 58 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνταν για την παράνομη είσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία αθώα μία παραγωγό, κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της περί εξάλειψης του αξιοποίνου, καθώς η ίδια επέστρεψε εντόκως το ποσό των περίπου 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει.

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Παράλληλα, για ορισμένους εκ των καταδικασθέντων, η έδρα προχώρησε σε μετατροπή των κατηγοριών και σε μείωση των ποσών των επιδοτήσεων σε σχέση με όσα αναγράφονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέσπασαν παράνομα χιλιάδες ευρώ, δηλώνοντας ψευδώς εκτάσεις στην περιοχή της Καστοριάς ως βοσκοτόπους, καθώς και ως ελαιοκαλλιέργειες ή αμυγδαλώνες.

Οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήματα για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.

Η διαδικασία διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του επί των ελαφρυντικών, καθώς και τις τελικές ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.