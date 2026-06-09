Καστοριά: Τραγωδία με νεκρό 16χρονο σε τροχαίο – Αγροτικό με 5 ανήλικους ανατράπηκε μετά από σύγκρουση

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Καστοριά όταν αγροτικό με 5 ανήλικους βγήκε από την πορεία του και ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 16χρονος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/6) σε περιοχή της Καστοριάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το alphafm.gr, στο όχημα, ένα αγροτικό αυτοκίνητο, επέβαιναν συνολικά πέντε ανήλικοι. Το όχημα φέρεται να οδηγούσε ο γιος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, γεννημένος το 2009.

Η πορεία του οχήματος ανακόπηκε βίαια όταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών, μια αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο ενδεχόμενο που διερευνά η Τροχαία. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το άγριο ζώο, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αγροτικό να ανατραπεί.

Ο 16χρονους τραυματίστηκε θανάσιμα από την ανατροπή του αγροτικού. Τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι καλά στην υγεία τους, έχοντας υποστεί κυρίως το σοκ της σφοδρής σύγκρουσης και ελαφρά τραύματα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.