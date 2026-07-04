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Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας

Οι γιατροί άρχισαν αμέσως τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες

Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:17

Αλλεργικό σοκ υπέστη ένας 50χρονος αστυνομικός στην Καστοριά, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας του με το υπηρεσιακό όχημα, χθες, μια σφήκα μπήκε στο περιπολικό και τον τσίμπησε.

Ο αστυνομικός κατάφερε να οδηγήσει ως το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και πρόλαβε να ενημερώσει τους γιατρούς για το περιστατικό πριν καταρρεύσει από το αναφυλακτικό σοκ.

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Οι γιατροί άρχισαν αμέσως τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα μόλις η κατάσταση του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προληπτικά στο Νοσοκομείο Καστοριάς, για περαιτέρω εξετάσεις, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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