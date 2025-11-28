Καστοριά: Επτά συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ψυκτικού υγρού – Κατασχέθηκαν 11 τόνοι φρέον

Πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών φθοριούχου ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν επτά άτομα, ηλικίας από 38 έως 66 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 977 φιάλες που περιείχαν παράνομο ψυκτικό υγρό φρέον, συνολικού βάρους 11 τόνων και 394,2 κιλών, πέντε οχήματα, το χρηματικό ποσό των 1.742 ευρώ κ.α. Η εμπορική αξία των φιαλών που κατασχέθηκαν, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 494.500 ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ένας 53χρονος που οργάνωνε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών. Οι συλληφθέντες συγκέντρωναν τις φιάλες που είχαν εισαχθεί παράνομα και τις απέκρυπταν προσωρινά πλησίον της ελληνοαλβανικής μεθορίου, σε χώρο που διαχειρίζονταν 66χρονος, με σκοπό να μεταφερθούν μετέπειτα σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 40χρονου, με έδρα σε περιοχή της Καστοριάς.

Στη συνέχεια, τις προαναφερόμενες φιάλες παραλάμβανε 41χρονος υπάλληλος μεταφορικής εταιρίας, ο οποίος τις μετέφερε στις αποθήκες αυτής με έδρα σε περιοχή της Κοζάνης, ιδιοκτησίας 48χρονου και ακολούθως αυτές μεταφέρονταν από 46χρονο υπάλληλο της ίδιας μεταφορικής εταιρίας, στις αποθήκες άλλης μεταφορικής εταιρείας, με έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε την περαιτέρω διανομή τους σε περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για Λαθρεμπορία κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο Εγκληματικής Οργάνωσης. Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.