Παγκράτι: Οργανωμένος οπαδός με συμμετοχή σε επεισόδια ο 34χρονος που δέχτηκε τους πυροβολισμούς

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9) όταν 34χρονος δέχθηκε τρεις σφαίρες σε είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του DEBATER, το θύμα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στην μέση και στα πλευρά είναι οργανωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος μάλιστα είχε συμμετοχή στα επεισόδια του 2013 στα οποία δολοφονήθηκε ο Μιχάλης Φιλόπουλος.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 34χρονος δίνει το παρών σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα, ενώ στο βεβαρημένο του ποινικό μητρώο υπάρχει και συμπλοκή με άτομο στην Ομόνοια τον περασμένο μήνα.

Το θύμα της επίθεσης έχει ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να μην είχε οπαδικά κίνητρα.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12:00 τα μεσάνυχτα επί της οδό Λεάγρου στο Παγκράτι όταν άγνωστος ακολούθησε ένα ζευγάρι και άνοιξε πυρ τρεις φορές κατά του 34χρονου που διέμενε στην πολυκατοικία. Ο 34χρονος ένοικος της πολυκατοικίας βρέθηκε έξω από την πολυκατοικία αιμόφυρτος από περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τρεις κάλυκες, ενώ ο άνδρας που δέχθηκε τους πυροβολισμούς διακομίστηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με τραύματα στη μέση και στα πλευρά.

Παγκράτι: Μαρτυρία στο DEBATER – “Τους ακολούθησε και τους πυροβόλησε στο ασανσέρ”

Ένας από τους ανθρώπους στην γειτονιά έδωσε μία συγκλονιστική μαρτυρία στο DEBATER περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που επικράτησαν.

«Άκουσα στον ύπνο μου τους πυροβολισμούς, ταράχτηκε η αδερφή μου και κινητοποιήθηκε. Ήταν ένα ζευγάρι που μπήκε στην πολυκατοικία και τους ακολούθησε ένας άνδρας, ο οποίος κατέβηκε από αμάξι και τους πυροβόλησε μέσα, όταν πήγαιναν προς τα ασανσέρ», είπε ο γείτονας του 34χρονου.