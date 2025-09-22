Παγκράτι: “Γάζωσαν” με 3 σφαίρες ένοικο πολυκατοικίας – Βρέθηκε αιμόφυρτος στην είσοδο (Φωτογραφίες)

Αιμόφυρτος με τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκε στις 12:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/9 ένας άνδρας στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στο Παγκράτι.

Ο 34χρονος ένοικος της πολυκατοικίας βρέθηκε έξω από την πολυκατοικία επί της οδού Λεάγρου από περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τρεις κάλυκες, ενώ ο άνδρας που δέχθηκε τους πυροβολισμούς διακομίστηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με τραύματα στη μέση και στα πλευρά.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα, με τις έρευνες των Αρχών για τα αίτια του περιστατικού να είναι σε πλήρη εξέλιξη.