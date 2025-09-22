iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: “Γάζωσαν” με 3 σφαίρες ένοικο πολυκατοικίας – Βρέθηκε αιμόφυρτος στην είσοδο (Φωτογραφίες)

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στη μέση και στα πλευρά

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Αιμόφυρτος με τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκε στις 12:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/9 ένας άνδρας στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στο Παγκράτι.

Ο 34χρονος ένοικος της πολυκατοικίας βρέθηκε έξω από την πολυκατοικία επί της οδού Λεάγρου από περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τρεις κάλυκες, ενώ ο άνδρας που δέχθηκε τους πυροβολισμούς διακομίστηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με τραύματα στη μέση και στα πλευρά.

Παγκράτι

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα, με τις έρευνες των Αρχών για τα αίτια του περιστατικού να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

