Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Θεσσαλoνίκης – Λιτοχώρου λόγω φωτιάς

Ακινητοποιήσεις συρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Θεσσαλoνίκης – Λιτοχώρου λόγω φωτιάς
DEBATER NEWSROOM

Διεκόπη από τις 04:50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου, με ακινητοποιήσεις συρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Λιτόχωρο, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) και 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παραμένουν στους Σταθμούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας, αντίστοιχα.
  • Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.
  • Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 200 επιβάτες, θα υποκατασταθεί με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών της.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της κατάστασης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ