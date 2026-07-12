Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στο «μικροσκόπιο» το κινητό του 29χρονου – Το πέταξε αλλά βρέθηκε ανέπαφο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών του 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Οι αρχές εστιάζουν πλέον στην αποκωδικοποίηση των επαφών του κατηγορουμένου, ευελπιστώντας ότι τα στοιχεία θα ρίξουν φως και σε δύο προγενέστερες επιθέσεις.

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Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου για τη σύλληψή του, ο 29χρονος επιχείρησε να απαλλαγεί από το κινητό του τηλέφωνο, πετώντας το από το παράθυρο.

Ωστόσο, η κίνησή του αποδείχθηκε ανεπιτυχής, καθώς η προστατευτική θήκη κράτησε τη συσκευή ανέπαφη. Το τηλέφωνο περισυνελλέγη από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζονται εξονυχιστικά οι κλήσεις, τα μηνύματα και οι διαδικτυακές του επικοινωνίες.

Αναζητούν το μανιφέστο της επίθεσης – Τα ευρήματα στο «ορμητήριο»

Παράλληλα με την ανάλυση των τηλεφωνικών επαφών, οι διωκτικές αρχές χτενίζουν τα ψηφιακά πειστήρια για τον εντοπισμό τυχόν προσχεδιασμένου κειμένου ανάληψης ευθύνης, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί κάτι σχετικό μέχρι στιγμής.

Στο σπίτι του 29χρονου, το οποίο λειτουργούσε ως επιχειρησιακό ορμητήριο, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Τον ρουχισμό που φορούσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια του εμπρησμού.

Τα ρούχα που χρησιμοποίησε η 26χρονη συνεργός του στην επίθεση κατά της οικίας Νέστορα.

Το σχέδιο διαφυγής και η σύλληψη στην Κρήτη

Από την προανάκριση προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε οργανώσει μεθοδικά τις κινήσεις του για να μην αφήσει ίχνη. Το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας έφτασαν στο κρησφύγετο χρησιμοποιώντας διαφορετικά ταξί, ακολουθώντας αντίθετες διαδρομές και αποβιβαζόμενοι σε απομακρυσμένα σημεία.

Μάλιστα, κατά τη μετακίνησή τους στο δρόμο, χρησιμοποίησαν ακόμη και ομπρέλα προκειμένου να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες ασφαλείας.

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Μετά τη φονική επίθεση, οι δύο κατηγορούμενοι επέστρεψαν στο ορμητήριο, όπου παρέμειναν κρυμμένοι μέχρι το επόμενο απόγευμα. Στη συνέχεια, άλλαξαν ρούχα και εξήλθαν ξεχωριστά.

Η 26χρονη κατευθύνθηκε άμεσα στο αεροδρόμιο, απ’ όπου ταξίδεψε στα Χανιά. Εκεί φιλοξενήθηκε από φιλικό της ζευγάρι, μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές.