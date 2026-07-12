Marfin: Η πραγματογνωμοσύνη 120 σελίδων που οδήγησε στις συλλήψεις 16 χρόνια μετά – Το ανώνυμο μήνυμα και τα σημαδεμένα σακίδια

Σε μια καθοριστική καμπή εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin επί της οδού Σταδίου το 2010.

Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος των τριών προσώπων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με την εμπρηστική επίθεση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη. Από την πλευρά της, η 46χρονη, μέσω της συνηγόρου της, δήλωσε αθώα και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης, για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, με τους ίδιους να αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το ανώνυμο μήνυμα και η ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη

Η επανεκκίνηση των ερευνών από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών πυροδοτήθηκε από ένα ανώνυμο email, το οποίο περιείχε λίστα με περίπου δέκα ονόματα πιθανών εμπλεκομένων.

Αν και το μήνυμα δεν αποτέλεσε αυτόνομο αποδεικτικό στοιχείο, έδωσε το έναυσμα στους ερευνητές να ανοίξουν ξανά παλαιότερους φακέλους της Κρατικής Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής.

Στον πυρήνα της νέας δικογραφίας βρίσκεται μια ογκώδης πραγματογνωμοσύνη περίπου 120 σελίδων, η οποία βασίστηκε σε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επανεξέταση βίντεο και φωτογραφιών από την πορεία της 5ης Μαΐου 2010.

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων για την αντιπαραβολή χαρακτηριστικών (ύψος, αναλογίες, χαρακτηριστικά προσώπου), παρά τη χαμηλή ανάλυση και την κάλυψη των χαρακτηριστικών των δραστών.

Φωτογραφίες από διακοπές του 2009, οι οποίες εντοπίστηκαν το 2020 σε κατασχεμένο υπολογιστή συντρόφου κατηγορουμένου για άλλη υπόθεση όπλων και εκρηκτικών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις εικόνες αυτές εικονίζονται οι τρεις σημερινοί κατηγορούμενοι.

Τα «σημαδεμένα» σακίδια και η κατανομή ρόλων

Κλειδί για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων στοιχείων αποτέλεσε η λεπτομερής εξέταση των προσωπικών αντικειμένων των δραστών.

Οι αρχές εστίασαν σε δύο συγκεκριμένα σακίδια πλάτης, τα οποία, λόγω χειροποίητων παρεμβάσεων, θεωρούνται μοναδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σακίδιο με τα σύμβολα φέρει σχεδιασμένους κύκλους με μαρκαδόρο και ένα κόκκινο έμβλημα. Αποδίδεται στον κουκουλοφόρο που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα.

Παράλληλα, το σακίδιο με τις μεταλλικές προσθήκες συνδέεται με το πρόσωπο που φέρεται να είχε τον συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το σκεπτικό των αρχών, η ομάδα των «πέντε μασκοφόρων» έδρασε βάσει οργανωμένου σχεδίου, με διακριτούς ρόλους που περιλάμβαναν το σπάσιμο της εισόδου, τη ρίψη των βομβών μολότοφ και του εύφλεκτου υγρού, καθώς και την επιτήρηση του χώρου.

Το χρονικό της τραγωδίας του 2010

Η επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των μαζικών διαδηλώσεων ενάντια στο πρώτο Μνημόνιο. Από τον εμπρησμό του κτιρίου έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου (η οποία διένυε τον τέταρτο μήνα της κύησής της), την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον 36χρονο Επαμεινώνδα Τσάκαλη.

Η υπόθεση, η οποία αποτελεί μία από τις πιο βαθιές πληγές της περιόδου της οικονομικής κρίσης, προκάλεσε το ενδιαφέρον και διεθνών δικτύων, όπως το Reuters και το Associated Press, τα οποία μετέδωσαν τις εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας τη Marfin διαρκές σύμβολο του κοινωνικού τραύματος της χώρας.

Παράλληλες έρευνες και επόμενα βήματα

Στο πλαίσιο των πρόσφατων ενταλμάτων, η Αστυνομία πραγματοποίησε κατ’ οίκον έρευνες σε Κυψέλη, Άνω Λιόσια, Μαρούσι και Χαλάνδρι, όπου κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, USB).

Παράλληλα, στο σπίτι ενός εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκε μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, οδηγώντας στον σχηματισμό ξεχωριστής δικογραφίας.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τη νομική και αποδεικτική βασιμότητα της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια στήριξης κατηγοριών σε ανώνυμες πληροφορίες και επισφαλείς φωτογραφικές συγκρίσεις μετά από τόσα χρόνια.

Η δικαστική αξιολόγηση των στοιχείων αναμένεται με ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες.