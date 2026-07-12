Χάμαντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Εμιρικό Δικαστήριο (Amiri Diwan).

Ο εκλιπών θεωρείται ο «αρχιτέκτονας» της σύγχρονης ιστορίας του Κατάρ, καθώς κατά τη διάρκεια της 18ετούς διακυβέρνησής του (1995–2013) μεταμόρφωσε ριζικά την οικονομική και γεωπολιτική ταυτότητα της χώρας, μετατρέποντάς τη σε παγκόσμια δύναμη.

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🔴 BREAKING: The Qatari Amiri Diwan announces the death of former Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani https://t.co/ce67PiffEl pic.twitter.com/WUVbfZxKo2— Arab News (@arabnews) July 12, 2026

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Γεννημένος στην Ντόχα την 1η Ιανουαρίου 1952, ο Χάμαντ μπιν Χαλίφα ανήκε στην ηγετική δυναστεία των Αλ Θάνι.

Αποφοίτησε το 1971 από τη φημισμένη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία Σάντχερστ του Ηνωμένου Βασιλείου και ακολούθως ανέλαβε τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του.

Το 1977 ανακηρύχθηκε επίσημα διάδοχος του θρόνου. Στην εξουσία ανήλθε στις 26 Ιουνίου 1995, ανατρέποντας τον πατέρα του, εμίρη Χαλίφα μπιν Χαμάντ, μέσω ενός αναίμακτου εσωτερικού πραξικοπήματος, την ώρα που ο τελευταίος βρισκόταν σε ταξίδι στη Γενεύη.

Στο πλευρό του βρισκόταν πάντα η σύζυγός του, η διεθνούς προβολής σεΐχα Μοζάχ μπιντ Νασέρ αλ Μισνέντ, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση του εμιράτου.

Η θητεία του ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013, όταν προχώρησε σε μια ασυνήθιστη για τα δεδομένα του αραβικού κόσμου κίνηση, παραχωρώντας οικειοθελώς τον θρόνο.

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Στις 25 Ιουνίου 2013 παρέδωσε τα ηνία της χώρας στον γιο του, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο οποίος παραμένει ο νυν ηγέτης του Κατάρ, συνεχίζοντας την πολιτική κληρονομιά του πατέρα του.