Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε διαμέρισμα – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί στο Παγκράτι, όταν εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αστυδάμαντος.

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στην Άμεση Δράση για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένη με σεντόνια.

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Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προσήγαγαν έναν ημεδαπό, γεννημένο το 1963, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον αδελφό του νεκρού, ο οποίος αναζητούνταν τις τελευταίες ώρες. Από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια, τα οποία φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ή σε παθολογικά αίτια. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της προανάκρισης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.