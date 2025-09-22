Παγκράτι: Μαρτυρία για τους πυροβολισμούς σε πολυκατοικία – “Τους ακολούθησε και τους πυροβόλησε στο ασανσέρ”

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν 34χρονος δέχθηκε τρεις σφαίρες στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει στο Παγκράτι.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας αιμόφυρτος επί της οδού Λεάγρου στο Παγκράτι από περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ένας από τους ανθρώπους στην γειτονιά έδωσε μία συγκλονιστική μαρτυρία στο DEBATER περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που επικράτησαν.

«Άκουσα στον ύπνο μου τους πυροβολισμούς, ταράχτηκε η αδερφή μου και κινητοποιήθηκε. Ήταν ένα ζευγάρι που μπήκε στην πολυκατοικία και τους ακολούθησε ένας άνδρας, ο οποίος κατέβηκε από αμάξι και τους πυροβόλησε μέσα, όταν πήγαιναν προς τα ασανσέρ», είπε ο γείτονας του ζευγαριού.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος εντόπισαν τρεις κάλυκες, ενώ ο άνδρας διακομίστηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με τραύματα στη μέση και στα πλευρά.

Οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του περιστατικού είναι σε πλήρη εξέλιξη.