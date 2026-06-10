Ωρωπός: Συνελήφθη 32χρονος για τη συστηματική κακοποίηση της συζύγου του – Την τραβούσε βίντεο και τα δημοσίευσε

Ένας 32χρονος συνελήφθη στον Ωρωπό, διότι κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγο του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβασε στο διαδίκτυο τις πράξεις του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Alpha, χθες, Τρίτη (09/06), η γυναίκα έκανε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με κοψίματα και καψίματα από επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχθεί από τον σύζυγο της το προηγούμενο διάστημα.

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Η γυναίκα αρκετές φορές είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, ωστόσο είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Μία φορά ο 32χρονος, σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε και ανήρτησε βίντεο με τίτλο “Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει“. Σημειώνεται ότι ο 8χρονος γιος του ζευγαριού ήταν μάρτυρας σε αυτή την επίθεση.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας πήγε για ύπνο ενώ η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα μετέβη στο ΑΤ του Ωρωπού ώστε να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του ζευγαριού και αναζήτησαν το κινητό του 32χρονου, ο οποίος -όπως μαρτύρησε ο γιος του ζευγαριού- το είχε πετάξει μέσα στη θάλασσα.

Ο λόγος που οι αστυνομικοί αναζήτησαν το κινητό του, είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Αρχές αναζητούν αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του.