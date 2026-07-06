Κεφαλονιά: Πώς έπεσε στη φάκα της ΕΛΑΣ ο προπονητής στίβου που προφυλακίστηκε για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών

Σημαντικές αποκαλύψεις που αλλάζουν τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος τελεί υπό προφυλάκιση για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων, φέρνει στο φως επίσημη ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι αρχές είχαν ενημερωθεί για τη δράση του κατηγορούμενου ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία που έγινε στην Εθνική Γραμμή SOS 1056.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιεχόμενο της καταγγελίας και οι μορφές κακοποίησης

Η αναφορά έγινε από μητέρα ανήλικης αθλήτριας, η οποία κατήγγειλε ότι η κόρη της, καθώς και άλλα ανήλικα κορίτσια του συλλόγου, είχαν υποστεί σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση από τον προπονητή.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η γυναίκα συνδέθηκε άμεσα με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, ώστε να μεταφέρει ανώνυμα τις πληροφορίες που διέθετε.

Ωστόσο, η κακοποιητική συμπεριφορά του προπονητή δεν περιοριζόταν εκεί.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια».

Το εμπόδιο της επώνυμης καταγγελίας

Η μητέρα είχε επιχειρήσει αρχικά να απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία, όμως συνάντησε θεσμικά εμπόδια που την απέτρεψαν από το να προχωρήσει δικαστικά εκείνη την περίοδο, «καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων».

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης αρκετούς μήνες αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεσοδιάστημα, γονείς ακόμη ενός παιδιού που σχετίζεται με την υπόθεση επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, προκειμένου να λάβουν ψυχολογική στήριξη και καθοδήγηση για τον χειρισμό της κατάστασης.

Καμπανάκι από τον Οργανισμό για έξαρση των περιστατικών

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκπέμπει σήμα κινδύνου, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στατιστικά στοιχεία του τελευταίου διαστήματος δείχνουν ανησυχητική κατακόρυφη αύξηση των κλήσεων που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, καθιστώντας επιτακτική την εγρήγορση των πολιτών και την άμεση θεσμική θωράκιση των παιδιών.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή ηλεκτρονικά στο CyberTipline Hellas https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:cyber-tipline/ δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις.