Βασανιστήρια γυναίκας στο Ηράκλειο: Nέες αποκαλύψεις για το σπίτι της φρίκης – Τα 11 βίντεο και οι καυγάδες κάθε βράδυ – «Εγώ θα σε σφάξω»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση άγριας κακοποίησης μιας 55χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ.

Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξε ο εντοπισμός 11 βίντεο στο κινητό τηλέφωνο μιας 42χρονης κατηγορούμενης, στα οποία αποτυπώνεται το χρονικό των επανειλημμένων επιθέσεων σε βάρος του θύματος.

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Το υλικό-ντοκουμέντο που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα επίμαχα βίντεο καταγράφουν το θύμα δεμένο μέσα σε δωμάτιο κατοικίας.

Στο οπτικοακουστικό υλικό διακρίνονται σκηνές σωματικής βίας, άγριοι ξυλοδαρμοί, εξυβρίσεις και απειλές.

Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι η 42χρονη φαίνεται να χρησιμοποιεί διάφορα αντικείμενα για να πλήξει την 55χρονη, βιντεοσκοπώντας παράλληλα η ίδια τις πράξεις της.

Το γεγονός ότι όλα τα στιγμιότυπα έχουν ληφθεί στον ίδιο χώρο οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το μαρτύριο της γυναίκας είχε μεγάλη διάρκεια.

Από μια κλοπή στην αποκάλυψη του βασανιστηρίου

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη της δράστιδος ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Στο πλαίσιο έρευνας για την κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου, οι αστυνομικοί εξέτασαν τη συσκευή της 42χρονης, όπου και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκληρό υλικό.

Αμέσως σχηματίστηκε νέα, κατεπείγουσα δικογραφία για κακοποίηση. Στο πλαίσιο του αυτόφωρου συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

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Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι απουσίαζε κατά τη διάρκεια των περιστατικών και δηλώνει πλήρη άγνοια για όσα συνέβαιναν στο διαμέρισμα που είχε παραχωρήσει στην κατηγορούμενη.

Η μαρτυρία-κλειδί και η απόδραση του θύματος

Η γειτονιά φαίνεται πως υποψιαζόταν ότι κάτι σκοτεινό συνέβαινε πίσω από τους κλειστούς τοίχους.

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Γειτόνισσα που διαμένει στην περιοχή περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές, εξηγώντας παράλληλα πως δεν κατήγγειλε το γεγονός επειδή φοβήθηκε, καθώς ζει μόνη της: «Άκουγα φωνές, ειδικά τη νύχτα. Άκουγα να λέει “εγώ θα σε σφάξω”».

Η λύση του δράματος δόθηκε όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Η 55χρονη κατάφερε να λυθεί, να βγει τραυματισμένη από το σπίτι και να καλέσει σε βοήθεια, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη κινητοποίηση των αρχών.

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Τα ευρήματα και το επόμενο στάδιο της έρευνας

Κατά την εξερεύνηση του χώρου από την ασφάλεια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα αιχμηρό εργαλείο και ένα σπασμένο ξύλινο κοντάρι.

Ρούχα με ίχνη που έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Μια τούφα από μαλλιά.

Κινητά τηλέφωνα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζει την προανάκριση, εστιάζοντας στο είδος της σχέσης που συνέδεε τις δύο γυναίκες, στα κίνητρα της επίθεσης, αλλά και στον λόγο που ώθησε τη 42χρονη να αρχειοθετεί τις πράξεις της σε βίντεο.

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Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης.