Αγγελική Ηλιάδη: «Μετά την εξομολόγηση για την κακοποίηση με προσέγγισαν πολλές γυναίκες, δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό»

Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “After Dark” και παραχώρησε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εξομολόγησή της, όσον αφορά την κακοποίηση που δέχθηκε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

“Μετά την εξομολόγηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες γυναίκες και πολλά κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν πολλά βράδια ξύπνια μέχρι τις 4-5. Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Όταν βγαίνουν και μου λένε γυναίκες ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί μη βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε… Παίζει ρόλο, η μία παίρνει δύναμη από την άλλη”, είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

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“Πρέπει να σταματήσουν διάφορες ανόητες φωνές γύρω, που λένε “γιατί το είπες τώρα και γιατί δεν το είπες πριν”. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι να μπορώ να βοηθήσω κάποιες από αυτές. Δεν θα σταματήσω να το κάνω”, δήλωσε στη συνέχεια η Αγγελική Ηλιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγελική Ηλιάδη λίγους μήνες πριν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στο παρελθόν, αναφερόμενη σε περιστατικά κακοποίησης από τον πρώην σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη.

“Όσες φορές προσπάθησα να μιλήσω τη μία φορά μου αρπάξανε το παιδί μου, την άλλη φορά δεχόμουν απειλές για την οικογένειά μου. Όπως καταλαβαίνεις, ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία που προσπαθεί υπομένοντας ένα μαρτύριο να προστατέψει το παιδί της και τους γονείς της, κάθεται και υπομένει το μαρτύριο και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ να φύγω και να αφήσω το παιδί μου πίσω”, είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

“Ο κόσμος κρίνει χωρίς να γνωρίζει. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Και τότε που ήμουν σε αυτή τη σχέση, δούλευα και με πολύ καλά χρήματα, τα οποία χρήματα δεν τα είδα και δεν τα πήρα ποτέ. Μία φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουνα πεντέμισι μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές και το κλείνω. Και ο λόγος που το λέω είναι επειδή ακούστηκε ότι εμένα μου τα προσφέρανε όλα. Όχι, δεν μου τα προσφέρανε όλα. Μου τα πήρανε όλα”, είπε στη συνέχεια η Αγγελική Ηλιάδη.